Tartu rajab kesklinna kriisijuhtimise staabi

Staap on mõeldud linna kriisimeeskonnale, mille liikmed kogunevad kriisiolukorras või selle ohu korral, et aidata lahendada probleeme ja korraldada vajalikku abi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Salastatud kohas asuvale staabile tehakse sanitaarremont ning see varustatakse elektrigeneraatoritega.

Linnavalitsuse kriisireguleerimise peaspetsialisti Evelin Uibokandi sõnul oli kriisijuhtimise staabi rajamine plaanis juba enne Lõuna-Eestit räsinud tormi.

"Me loome tööruume, kus oleks võimalik töötada elektri- ja sidekatkestuse korral ja me oleme endale pannud tingimuseks, et see peaks olema minimaalselt 24 tundi. Veevõrgu püsimine, ma arvan, on väga hästi tagatud, sest Tartul on mitu alternatiivset veehaaret, kust vett võetakse," selgitas Uibokand.