Britid viisid Eestis läbi suurõppuse

Väesiirdeõppusega Tractable toodi meritsi, maitsi ja õhu kaudu Eestisse ligikaudu 800 sõdurit ja 200 ühikut tehnikat. Reedel toimus õppusega koos Eesti suurim langevarjudessandi harjutus.

Ivan Jones ütles, et sellises mahus väesiiret pole kaua tehtud.

"Tractable polnud igapäevane asi. See õppus erines sellest, mida me olime varem teinud. Me käisime eelmisel aastal Norras, aga midagi nii ulatuslikku pole me läbi viinud 1980-ndatest saadik," rääkis kindralleitnant.

Kindralleitnant Jonesi hinnangul on Eesti taristu hea. Ta on olnud siin varemgi, kiitis sadamaid ja teid. Aeganõudev oli rööpalaiuse vahetuse tõttu ümberlaadimine Poola-Leedu piiril, kuid Eestis sujus kõik ladusalt.

Tractable oli rahuaja õppus. Kriisiolukorras tuleks võidelda eelisjärjekorra pärast rööbastel ja asfaldil.

"Seda juhitaks palju kõrgemal tasemel, kui see toimus nüüd. Suurbritannia kasutaks NATO hooba. NATO peakorter pöörduks erinevate riikide staapide poole, et kõik sujuks. Vägede toomist korraldataks palju kõrgemal tasemel," selgitas Jones kriisiajal käitumist.

Lisaks üritaks vastane takistada vägede toomist kõigi olemasolevate vahenditega, lisas Jones.

Tractable õppust planeeriti terve aasta. Vägede kohaletoomine kestis kümme päeva, mida võib operatsiooni ulatust arvestades pidada heaks tulemuseks.