Mõttekoda: Briti maaväel pole Venemaaga võitlemiseks piisavat tulejõudu

Mõttekoja Royal United Services Institute (Rusi) leidis oma raportis, et Briti maaväel ja ka NATO liitlastel tekiks kriitiline puudujääk relvastuses, eelkõige suurtükkide ja laskemoona puhul. Seetõttu polevat Ühendkuningriigil võimalik ebapiisava tulejõu hoida ka usutavat kaitsepositsiooni, vahendas BBC.

Raportis märgitakse, et eelpool mainitud olukorra tõttu on tugevamal vastasel võimalik ka domineerida ähvardades konflikti eskaleerimisega.

Mõttekoda märgib, et Briti suurtükiväe moderniseerimine on ülesanne, millega tuleb tegeleda kohe ja mis tuleb seada kriitiliseks prioriteediks.

Briti kaitseministeerium teatas kommentaariks, et Ühendkuningriik teeb tihedat koostööd oma NATO liitlastega ning on varustatud juhtrolli võtmiseks.

Raport avalikustati nädal aega enne NATO liikmesriikide juhtide kohtumist Londonis, kus tähistatakse alliansi 70. sünnipäeva.

Kaitseministeerium tunnistas augustis, et Briti relvajõudude suurus on kahanenud üheksandat aastat järjest. Pool aastat tagasi aga juhtis parlamendi alamkoja avaliku kulude komitee, et relvajõudude kümneaastase varustusplaani täitmisel on kaitseministeeriumi eelarves umbes seitsme miljardi naelsterlingi suurune auk.