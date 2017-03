Ragn-Sells peatas ühepoolselt prügilepingu Tallinnaga

Ragn-Sells lõpetab lepingu Tallinna jäätmekeskusega alates 1. juunist, kuid lubab samas, et ükski klient teenindamata ei jää.

„Alates 2015. aastast oleme Tallinna kesklinna kliente teenindanud samade teenustasude alusel, mille esitasime riigihankes. Samas on kahe ja poole aastaga oluliselt muutunud tühjendusmahud, kasvanud on tööjõukulud ja kütusehinnad on lähiajaloo ühed kõrgemad. Sellise hinnataseme juures teenindamine ei ole paraku enam jätkusuutlik,“ selgitas Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna lepingu lõpetamise tagamaid.

Ragn-Sellsi selle aasta alguses Tallinnale esitletud hinnatõusutaotluses palus Ragn-Sells Tallinnalt väiksemate, 140-370 liitriste konteinerite uueks tühjendushinnaks 1,02 eurot ja kõige levinumate, 600-1100-liitriste konteinerite tühjendamise hinnaks 1,24 eurot, ent taotlus jäi rahuldamata.

„Me räägime tagasihoidlikest hinnamuutustest, eurosentides mõõdetavatest suurusjärkudest, mis oleks aidanud meil edasi tegutseda. Tallinn lükkas meie taotluse tagasi,“ ütles Vääna.

Ragn-Sellsi juht rõhutas, et ükski klient ei jää teenindamata ka pärast lepingu ülesütlemist.

„Ragn-Sells on valmis teenindama kõiki kliente kuni linn kuulutab välja uue hanke ja leiab uue teenindaja," lubas Vääna.