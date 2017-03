Argentina parlament kiitis meditsiinilise marihuaana heaks

See annab arstidele õiguse teatud haiguste puhul välja kirjutada kanepit, samuti võimaldab see riikliku järelevalve all kanepit toota ja teha teadusuuringuid, vahendasid ERR-i teleuudised.

Argentina valitsusvälised organisatsioonid on aastaid püüdnud saavutada marihuaana legaliseerimist. Rahvas hakkas seda ideed laiemalt toetama, kui avalikkuse ette jõudsid lood epilepsiahaigetest lastest, kelle elukvaliteet tänu kanepiõlile märgatavalt paranes.