SMIT: kolmapäevase infosüsteemi rikke kordumine on väga ebatõenäoline

"Meil oli tehniline rike meie keskse võrguseadmega ja tänaseks oleme analüüsinud selle rikke põhjuseid ja enda jaoks teinud ka järeldusi," ütles Tulva ERR-i uudisteportaalile.

Tulva ütles, et turvakaalutlustel ei ole võimalik detailselt kirjeldada, millest rike täpsemalt tingitud oli või milliseid järeldusi tehti.

"Neid järeldusi on tehtud nii tehnilises vaates kui ka kogu rikke lahendamise mõttes, et kuidas sarnaseid intsidente tulevikus kiiremini lahendada saaks," sõnas ta.

Tulva nentis, et kuna tegu on tehnikaga ja tehnoloogiaga, siis päris 100 protsenti tehnoloogiast tulenevaid rikkeid välistada ei ole kunagi võimalik, ent konkreetse juhtumi puhul on selle kordumine ebatõenäoline. "Kui me räägime nüüd sellest konkreetsest asjast, siis tulevikus täpselt samasuguse intsidendi kordumise võimalus on väga minimaalne," lausus Tulva.

Ta rääkis, et juba praegu on olemas dubleerivad süsteemid, aga isegi nende olemasolul ei ole rike välistatud.

"Lihtsalt halbade asjaolude kokku sattumisel võivad ka dubleerivad süsteemid koos katki minna. Ka see ei ole välistatud," tunnistas ta. Küsimusele, kas nii juhtus ka kolmapäeval, ei saanud Tulva turvakaalutlustel vastata.

Tulva tõi välja, et kindlust, et süsteemiga tulevikus sarnaseid rikkeid ei juhtuks, annab juurde uutele andmekeskustele üleminek.

"See muudab tehnilises vaates meie olukorda oluliselt paremaks. Meil on uues andmekeskuses lahendused täiesti teistviisi disainitud. See annab meile väga palju kindlust juurde, et see asi töötab tõrgeteta ja oluliselt paremini kui ta seda vanas andmekeskuses on siiamaani teinud. Meil plaanis sel aastal sisustada ka teine, dubleeriv andmekeskus, mis välistaks selle, et kui näiteks üks andmekeskus täiesti maha põleb, siis meil on olemas teine asukoht, meie süsteemid jooksevad seal edasi," rääkis Tulva.

Tulva sõnul on uute andmekeskuste ehitamine ja sisustamine riigile väga kulukas ettevõtmine. Ta kurtis, et IT-valdkonna rahastamine on projektipõhise lähenemisega ja sisuliselt igal aastal on vaja tõestada, et IT-lahendusi on tarvis. "See on see, millega me organisatoorses vaates riigi IT poole pealt igapäevaselt peame pead murdma.

Politsei, päästeteenistuse ja häirekeskuse infosüsteemide töö oli kolmapäeval keskpäeval kahe tunni vältel täielikult katkenud. Hädaabinumber 112 töötas ja väljakutsetele reageeriti, kuid katkestuse ajal piirikontrolli teha ei saanud, ka oli häiritud dokumentide väljastamine ning kõikvõimalik infotöötlus, mis on sisejulgeolekuasutuste tööks hädavajalik.