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Eesti Energia juht: andmekeskused on energiasüsteemile kasulikud

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko rääkis saates "Esimene stuudio", et andmekeskused aitavad energiasüsteemi tasakaalustada. Tema hinnangul ei toimu tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis enne 2040. aastat.

Durejko märkis, et Soome kavandatavate Google'i ja Microsofti andmekeskuste energiatarbimine on peaaegu sama suur kui kogu Eesti tipuvõimsus.

"See 200-megavatine Microsofti andmekeskus viib oma protsessoritelt tuleva jääksoojuse Espoos kaugküttesse. Selle kasutusele võtmiseks on tehtud omakorda veel 200 miljoni suurune investeering. Sellised lahendused võimaldavad majanduslikus vaates kasu teenida ja ühiskonna heaks tööle panna. See on kindlasti suund, mida peab jälgima ja võimalusel järele tegema," ütles Durejko.

"Positiivne on see, et ka Eestis on näha andmekeskuste esimesi pääsukesi, mille üle on mul hea meel. Soovin Eesti investoritele jõudu ja jaksu, seda peab tegema," lisas ta.

Durejko sõnul on Eestis piisavalt elektrit plaanitavate andmekeskuste teenindamiseks. Ta märkis, et Greenergy andmekeskuses lisandub 20 megavatti tarbimist, mis teeb sellest Eesti suurima tarbija Estonian Celli järel.

"Kui see 20-megavatine tarbimine detsembris lisandub, siis on talvel turul nõudlus suurem ja üks energiatarbija juures. Selline areng aitab meil lahendada suvist energia ülejääki, aga talvel teeb see asjad keerulisemaks ehk energiadefitsiit süveneb. Tervikuna on see energiasüsteemile siiski kasulik, sest hinnasignaal võimaldab teha uusi investeeringuid," lausus ta. 

"Talvine probleem jääb meil paratamatult alles ja selle jaoks on meil olemas ka põlevkivielektrijaamad, mis katavad kõrgete hindadega seda kõrget tarbimistippu," lisas Durejko.

Eesti Energia hinnangul kasvab Eestis elektritarbimine järgmise 10–15 aasta jooksul.

"Fakt on see, et elektrienergia kasutus kasvab ja asendab kõiki teisi energialiike. Küsimus on muidugi selles, kuidas seda elektrienergiat toodetakse," ütles Durejko.

"Samal ajal toimuvad paralleelsed protsessid: tulevad paremad ja efektiivsemad seadmed, aga summa summarum elektritarbimine ühiskonnas ikkagi kasvab. See on pannud meie strateegiale oma pitseri. Kuna me kõik soovime puhast keskkonda, on fookuses kindlasti puhta elektrienergia osakaalu suurendamine," sõnas ta.

Durejko sõnul on tuumajaam pikas perspektiivis Eesti jaoks üks ainuvõimalikest valikutest. 

"Tehnoloogilised lahendused, mis vähendavad tuumaenergia negatiivseid külgi, kindlasti paranevad, aga meie ei näe Eestis tuumaenergia kasutuselevõttu enne 2040. aastat. Tänased alternatiivid on aga suhteliselt puudulikud," ütles ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Esimene stuudio," intervjueeris Andres Kuusk

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