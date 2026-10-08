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Prantsuse ettevõte plaanib Soome 10 miljardit eurot maksvat andmekeskust

Majandus
Tulevane andmekeskus hakkaks paiknema töö lõpetanud Kaipola paberivabriku hoonetes.
Tulevane andmekeskus hakkaks paiknema töö lõpetanud Kaipola paberivabriku hoonetes. Autor/allikas: Yle / Petri Aaltonen
Majandus

Prantsuse ettevõte Sesterce plaanib Soome ehitada 10 miljardit eurot maksva andmekeskuse. Teade tuleb ajal, kui alles septembri alguses teatas USA tehnoloogiaettevõttele Alphabet kuuluv Google, et investeerib järgmise kahe aasta jooksul Soomes tehisintellekti taristusse vähemalt 13 miljardit eurot.

Prantsuse ettevõte kavatseb Tampere ja Jyväskylä vahel asuvasse Jämsässe rajada hiiglasliku andmekeskuse, teatas Soome rahvusringhääling Yle neljapäeval. Keskus hakkaks paiknema 2021. aastal töö lõpetanud Kaipola paberivabriku territooriumil, Päijänne järve kaldal.

Ettevõtte sõnul kavatseb ta piirkonda rajada tehisintellekti jaoks vajaliku superarvutite infrastruktuuri, lisas Yle. Plaan oleks rajada 200-megavatise võimsusega vedelikjahutusega tehisintellekti andmekeskus.

Sesterce'i tegevjuht Youssef El Manssouri ütles Ylele, et investeerimisotsus on juba tehtud ja leping tulevase kliendiga on allkirjastatud, kuid ta ei olnud nõus veel siiski nimetama ettevõtet, mis saab andmekeskuse kliendiks. Tema sõnul on see üks kahest juhtivast tehisintellekti laborist. Samuti ei avalda ta projekti rahastajaid.

Prantsuse äriregistri andmetel on Sesterce Group registreeritud Marseille's ja kantud äriregistrisse 2021. aastal. Registriandmete põhjal oli ettevõtte käive 2024. aastal 11,95 miljonit eurot.

Kaipola tööstuskinnistu kuulub praegu kinnisvarainvesteeringute ettevõttele Kaipola Green Port. Selle juhatuse esimees Martti Inkovaara ütles Yle'le, et ettevõte on pidanud Sesterce'ga läbirääkimisi kogu ala müümiseks.

Inkovaara sõnul on läbirääkimised juba kaugele jõudnud. "Ma oleksin üllatunud, kui tehing ei läheks läbi," lisas Inkovaara.

Praegu rendib Kaipola piirkonnas tööstuspindu mitu ettevõtet. Inkovaara sõnul otsustab Sesterce ise, kas neil lubatakse omaniku vahetumisel piirkonnas tegutsemist jätkata.

Ehitusfaasis tooks projekt Jämsässe umbes 2000 töökohta. Valmides annaks tehisintellekti keskus tööd umbes 300 inimesele.

Kui Soome suur trükitööstuse ettevõte UPM sulges Kaipola tehase, oli seal üle 400 töötaja.

Andmekeskuse ehituse esimene etapp peaks algama veel sel aastal. El Manssouri sõnul käib Kaipola tehases juba puhastus ja esialgsed sisetööd. Pikaajalises perspektiivis on ettevõtte eesmärk ehitada Soome üle ühe gigavati tehisintellekti võimsust.

Sesterce kavatseb oma plaanides ära kasutada olemasolevaid tööstustaristut. Kaipolas on endise paberivabriku territooriumil juba olemas elektrivõrk, veesüsteemid, hooned ja logistilised ühendused.

Andmekeskuse rajamine ei tohiks seega kaasa tuua looduse kahjustamist. ja El Manssouri sõnul valitigi Kaipola asukoht just selle madala keskkonnamõju tõttu.

"Paljud superarvutiprojektid kahjustavad loodust. Soomes on suurepäraseid tööstuspiirkondi, mida saaksime muuta superarvutikeskusteks. See juhtis meie valikut," ütles ta.

Sesterce lubab luua ka 10 miljoni euro suuruse kohaliku kogukonna fondi, millest rahastatakse kohalikke projekte koos Jämsä linna ja Jämsä elanikega. Kohustusi hakkab auditeerima sõltumatu kolmas osapool ja tulemused avalikustatakse igal aastal.

Yle märkis, et Jämsä linn suhtub suurtesse investeerimisuudistesse seni ettevaatliku entusiasmiga.

"Palju loataotlusi on veel pooleli ja paljud asjad peavad paika loksuma. Ma tahan näha asjade edenemist enne, kui hakkame teatama andmekeskuse saabumisest," rääkis Jämsä linnapea Jori Reijula. Ta lisas , et sai Sesterce plaanidest teada alles paar nädalat tagasi

Reijula tunnistas siiski, et peab projekti linna jaoks, mille rahvaarv ja elujõud on vähenenud, kindlasti oluliseks algatuseks.  

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Yle

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