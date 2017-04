Erihooldekodu krundivalik pealinnas tekitab vaidlusi

"Aktuaalse kaamerega" rääkinud Külli Urb on oma peatselt 25 aastaseks saanud puudega poega toonud Käo keskuse päevahoidu 20 aastat ja on majas pakutava teenusega rahul.

"Väga oluline on, et nendel noortel oleks võimalik olla õues. Sellepärast oleme väga rahutud, et Käo täiskasvanute keskuse taha plaanitakse Hoolekandeteenuste maja," ütles Urb.

Hoolekandeteenuse juhi Maarjo Mändmaa sõnul on maa-alal veel ühe maja ehitamiseks ruumi piisavalt ja segama need üksteist kindlasti ei hakka.

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul söövad mõlemad osapooled putru liiga kuumalt, sest linn pole maja ehitamist veel otsustanud.

"Tallinna linn vaatas oma maafondi üle ja pea ainukene koht, kus seesugust hoonet oleks võimalik teoreetiliselt rajada, on seesama. Aga projekt on alles jutufaasis," ütles Võrk.

Võrgu sõnul peavad osapooled kõik võimalused veelkord läbi arutama. Ja kui Tallinna linnal pole võimalik maad leida, siis peaks selle eraldama riik.

Tallinna projekt on osa Eesti erihoolekande süsteemi ümberkorraldamisest, mille eesmärk on paigutada psüühilise erivajadusega inimested suurtest hooldekodudest võimalikult peresarnanesse teenusteüksustesse.