Venemaa taastas Eesti ja Läti noorte mittekodanike viisavabaduse

Vene välisministeeriumis ette valmistanud eelnõu kohaselt saavad õiguse viisavabalt Venemaale siseneda ka need ilma kodakondsuseta Eesti ja Läti elanikud, kes on sündinud pärast 6. veebruari 1992. See on tähtaeg, kui kadus Nõukogude Liidu kodakondsus.

Varasema, 2008. aasta Vene presidendi määrusega oli Venemaale lubatud siseneda kodakondsuseta inimestel, kellel oli varasemalt Nõukogude Liidu kodakondsus, ehk inimesed, kes olid sündinud kuni 6. veebruarini 1992. Nüüdse seadusemuudatusega selline piirang kaotati, mis tähendab, et viisavabadus kehtib kõikidele halli passi omanikele olenemata vanusest.

Putini allkirjastatud seadus jõustus koheselt.

Seletuskirjas seisab, et viisavaba reisimine puudutab otseselt mittekodanikest kaasmaalaste huve Eestis ja Lätis. Enamus neist püüab säilitada ja arendada ajalooliselt kujunenud kultuuri-, humanitaar-, teadus, regionaalseid, kaubandus-majanduslikke ja muid sidemeid Venemaaga ning nende inimeste jagamine kaheks - nendeks, kellel on õigus viisvabalt Venemaale siseneda ja nendeks, kellel ei ole seda õigust - ainult raskendab nende inimeste olukorda, seisab seaduse seletuskirjas.

Vene välisministeeriumi andmeil puudutab eelnõu umbes 6000 tuhandet Lätis ja Eestis elavat mittekodanikku, kes on sündinud pärast 6. veebruari 1992.

Probleem halli passi omanike viisavabadusega tõusis esile 2016. aasta augustis. Seejärel käskis Vene peaminister Dmitri Medvedev sise- ja välisministeeriumil valmistada ette seadusmuudatused, mis annaks kõigile Eesti ja Läti mittekodanikele võimaluse viisavabalt Venemaale reisida.