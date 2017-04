Põhjala ja Balti riikide ministrid allkirjastasid digituru deklaratsiooni

Küllap on iga välismaale tööle asunud, sinna äri tegema läinu või lihtsalt elupaiga leidnu kiruma pidanud ning peavalu saanud, avastades, et paljud tema Eestis välja antud dokumendid ei kehti, Eesti retseptiga apteegist ravimeid kätte ei saa ning isegi Eestis väljaantud poeketi sooduskaart ei too kaasa mingeid soodustusi sealse riigi sama keti poes. Kõik see peaks ühtse digituruga ümber saama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma tahan saada asjad nii kaugele, et ma konsulteerin oma Norra arstiga ning seejärel lähen Eestis apteeki ja saan sealt oma ravimid mingi mureta kätte, kui mul neid vaja on.

See on üks eesmärk, mis meil on," ütles Norra Põhjala ja EL koostöö minister Frank Bakke-Jensen.

E-meditsiin on üks, mida deklaratsiooniga ühinenud riigid Eesti eeskujul juurutada tahavad, teine on e-õpe. Eestilt õppida on Põhjala poliitikute sõnul aga paljugi.

"Kui ma hakkasin tööle Norra digiteerimiskava kallal, soovitas peaminister mul minna Eestisse ja õppida Eesti rahvalt, sest teie olete edasijõudnud, teil on tihe partnerlus ambitsioonikate valitsuste ja infotehnoloogiasektori vahel, mis on väga innovatiivne," ütles

Norra regionaal- ja moderniseerimisminister Jan Tore Sanner.

Deklaratsioonis mainitud piiriülesed digitaalsed avalikud teenused, firmade konkurentsivõime parandamine digitaliseerimise kaudu ja ühtne digiturg aga peaksid moodsa digitaalse maailma tippude hulka viima needki riigid, kelle panus seni veel silmapaistev olnud pole.

Millal Põhjala-Balti ühine digiruum kõigi oma võimalustega teoks saab, ei tea esialgu keegi, sest ühishuvi deklareerimine on paraku alles esimene ning mitte väga konkreetne samm. Kaua aga ühise digitaalruumi loomisega oodata ei või, sest muu maailm läheb muidu eest ära, jättes meid kolkaks.

"Kui ettevõtted ei digitaliseeru, siis ei tõuse tööviljakus, tootlikkus, palgad ei saa kasvada ja nii edasi ehk siis see on ka meie ühine huvi, et tegelikult me ka vahetame parimaid teadmisi sellest, et kuidas aidata oma ettevõtetel digitaliseeruda, saada tootlikumaks ja teha koostööd ettevõtete vahel, teaduasustuste vahel. See kõik on selle deklaratsiooni osa. Aga täpsed praktilised sammud pannakse nüüd paika sellele järgnevalt," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Kokkutulnud loodavad, et Põhjala-Balti ühise digiruumi loomine annab hoogu ka ülejäänud Euroopa digitaliseerimisele.