Põllumehed on hädas läbirändel olevate hanedega

Eesti Põllumeeste Keskliidu sõnul kevadeti Eestist läbirändavate hanede põhjustatud probleemid aina süvenevad, mis tähendab, et põhitöö hanedega võitlemisel peavad talunikud ikka ise ära tegema. Näiteks Võrumaal on eraldi tööle võetud inimene, kes sõidab hommikuti läbi traktoriga põllud, et linde minema hirmutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ega siin väga palju valikuid ei ole. Kui tänavu eriti on taliviljad enam-vähem normaalselt talvitunud ja kui lasta see töö kõik vastu taevast minna, siis sellest on ka kahju," rääkis Jaagumäe talu peremees Mart Timmi.

Põllumeeste Keskliidu kinnitusel on sama häda ees talunikud nii Kesk-, Põhja- kui ka Ida-Eestis.

"Tegelikkuses teevad nad põllumeestele märgatavat kahju, kui nad söövad ära nii rohttaimed, teraviljad ja hävitavad sellega ka saagipotensiaali," selgitas keskliidu president Tõnu Post.

Kui suur on hanede tekitatud kahju Eesti põllumeestele tervikuna, pole veel arvutatud, ent keskkonnaameti andmeil on viimasel kolmel aastal suurenenud nii rändelindude tekitatud kahjude eest välja makstud hüvitise summa kui ka kahjutasu saajate arv.

"Paraku täna on nii, et ega need keskkonnakaitse- ja riigisüsteemid seda põllumehele olulisel määral ei korva ja ka bürokraatia on läinud selleks piisavalt suureks, et põllumehed pahatihti loobuvadki seda bürokraatiat täitmast," tõdes Post.

Hetkel on riigi poolt ettenähtud hüvitis ühele kahjusaajale kuni 3200 eurot aastas. Et selle tõusu pole loota, soovivad talunikud laiemaid võimalusi põldude kaitsmiseks hanede eest.

"Hanede peletamiseks võib põllumees oma põllul ka püssi kasutada. Kogenud inimesed räägivad, et kui see laip ikka põllu peal on, siis nad õige mitu päeva teed sinna ette ei võta," rääkis Mart Timmi.

Keskkonnaameti sõnul ei peeta hea tava kohaselt Euroopas lindudele jahti kevadise rände ajal, mistõttu ei näe nad ka võimalust, et seda saaks lubada.