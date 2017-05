Tallinna Jäätmekeskus hakkab ise kesklinnas prügi vedama

"Me näitame, et linnaga ei ole võimalik mängida, või teda survestada," ütles abilinnapea Arvo Sarapuu ajalehele. "See tehnika on vägev, ütleme nii, et täisautomaatika, inimene ise peaaegu oma kätt juurde ei pea panema."

"Ragn Sells lõpetanuks 24. mail kesklinnas kas veo, või tõstnuks hinda, millega meie nõustuda ei saanud," rääkis Sarapuu. "Mõtlesime, et ostame autod ja hakkame ise vedama, kusjuures autode ostmiseks kulus mitte Tallinna eelarve raha, vaid see on jäätmekeskuse raha."

"Kesklinna kliendid on teinud oma lepingud Tallinna jäätmekeskusega. Need lepingud jäävad jõusse," märkis Sarapuu. "Need lepingud jäävad sama hinnaga."

"Edaspidi peaks biojäätmete kogumine olema üldse tasuta," lisas Sarapuu. Üks viiest äsja ostetud prügiveoautost ongi ümara paagiga ning mõeldud biojäätmete korjamiseks.

Erinevad meediaväljaanded on viidanud, et abilinnapeal Arvo Sarapuul võib esineda huvide konflikte Tallinna prügimajandust kureerides, kuivõrd temaga seotud isikule kuulub prügifirma Baltic Waste Management OÜ, mis ootamatult võitis mitmed Tallinna prügihanked.