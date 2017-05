Seksuaalabi on rohkem kui lihtsalt seks, aga mitte seaduse silmis

Nii selgitab vahet seksuaalabi ja prostitutsiooni vahel puuetega inimestele seksuaaltuge pakkuv organisatsioon Belgias. Aga see pole ainus omataoline ühendus Euroopas, mis üritanud pikemat aega veenda kohalikke seadusandjaid, et puuetega inimestele mõeldud seksuaalabi tuleb käsitleda prostitutsioonist erinevas õigusraamistikus. Seni edutult. Sarnaselt ei pea ka seadusandjad Eestis tõenäoliseks, et nn seksuaalassistendi teenus võiks olla kunagi eraldi legaliseeritud, olgugi, et puuetega inimeste esindusorganisatsioonid leiavad, et huvi sellise teenuse vastu on olemas.

"Vajadus nn seksuaalassistentide osas on kindlasti olemas, mõtlemist vajab põhjalikumalt, mis oleks antud teenuse kitsam eesmärk ja sisu, samuti kuidas seda reguleeriks meie seadusandlus ja kuidas seda selgitada avalikkusele," rääkis Eesti puuetega inimeste koja peaspetsialist Helen Kask ERR-ile.

Ta tõdes, et kuigi intiimne lähedus on inimlik ja mõistetav, kipuvad seksuaalsusega seonduvad teemad tervikuna olema Eestis endiselt tabu all, eriti just seoses sellega, mis puudutab erivajadustega inimesi. "Kindlasti vajaks see aktiivsemat arutelu puuetega inimeste esindusorganisatsioonides ja eelkõige sihtgrupis endas," lisas ta.

Samas märkis Kask, et erivajadustega inimesed ja nende lähedased vajavad Eestis eestkätt just seksuaalsusega seonduvat nõustamist. "Seega ei peaks olema rõhk mitte niivõrd rahulduse pakkumisel, vaid olulisemal kohal on nõustamis- ja selgitustöö, mille kaudu kasvaks inimeste enda enesekindlus ja teadmised seksuaalteemades," selgitas Kask.

Tartu ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent Judit Strömpli meelest vajadust sellise teenuse järele ei ole ning märkis, et tervishoius ja sotsiaalhoolekandes on piisavalt muid meetodeid, kuidas puuetega inimeste seksuaalseid ja ka sotsiaalseid vajadusi rahuldada. Tema hinnangul on inimese seksuaalsus siiski eelkõige bioloogiline, mitte sotsiaalne vajadus.

"See, mis on seksuaalsuse juures sotsiaalne, on armastus, aga seda seksiteenuse osutaja ei paku. Vähemalt see, mida ta armastusena pakub, on võlts, sest kui see ei ole võlts, siis ei ole enam tegemist ka teenusega," selgitas Strömpl.

Riigi poolt kindel ei

ERRi suhtlusest sotsiaal- ega justiitsministeeriumiga selgus, et isegi kui rääkida prostitutsiooni asemel seksuaalabi terminites, ei oleks arutelu riigitasandil kuidagi teistsugune. "Sellist teenust ja teenuse pakkujat nagu seksuaalassistent ei eksisteeri, sest teise isiku seksuaalsele rahuldamisele organiseeritult kaasa aitamine on Eestis käsitletav prostitutsiooni vahendamisena," selgitas sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik tervisealal Eva Lehtla.

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanteri hinnangul tähendaks organiseeritud seksuaalteenuse mingigi osa seadustamine selle normaliseerimist. "Sellest kõigest tulenevalt ei ole Eestis plaani seadustada ühtegi prostitutsiooni vahendamisega või prostitueerimisega seotud tegevust," ütles Kanter.

Samamoodi vastas ka justiitsministeerium, kelle sõnul ei saa argument, et organiseeritud seksuaalabi võiks kujutada endast hooldusteenust puuetega inimestele, olla kunagi piisavalt kaalukas. "Justiitsministeeriumis ei ole sellised kaalutluskohad laual olnud," vahendas pressiesindaja Dagne Mihkels justiitsministeeriumi seisukohta.

Euroopas on küsimus laual, aga lahendamata



Euroopas koondab puuetega inimestele seksuaaltuge pakkuvaid mittetulundusühinguid katusorganisatsioon EPSEAS [European Platform Sexual Assistance], kuhu kuuluvad praegu ühingud seitsmest Euroopa riigist – Belgiast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Itaaliast, Šveitsist, Tšehhist ja Hollandist.

Üheski neist ega üheski teises Euroopa riigis puudub aga puuetega inimestele mõeldud seksuaalabi teenust reguleeriv õigusraamistik. Belgias tegutseva Aditi kommunikatsiooniisiku Steven De Weirdti sõnul on nad aga vähemalt Belgias sealmaal, et pärast aastatepikkust lobitööd tundub aeg olevat küps eraldi õigusraamistiku loomiseks. Sellele annab vastuse juuni alguses toimuv kohtumine Belgia valitsuse esindajatega.

"Belgias on rohkem kui kakssada puuetega inimeste esindusorganisatsiooni, mis kasutavad koostöös Aditiga aktiivselt seksuaalabi teenust. See omakorda veenab seadusandjaid järjest enam, et sellise teenuse järele on ka tegelikult vajadus ning see tuleb seaduslikult vormistada," selgitas De Weirdt.

Hispaanias samal eesmärgil tegutseva Tandem Team Barcelona nimelise organisatsiooni juht Francesc Granja ütles, et seksuaalabiga seotud õiguslik pool on olnud nende riigis keerukas. "Hispaania valitsus ei luba selliseid teenuseid pakkuda, sest nad peavad seda prostitutsiooniks. Seega oleme sunnitud seda pakkuma kui ainult erootika- ja intiimteenust," selgitas Granja.

De Weirdti sõnul ei ole seksuaalabi prostitutsioon, vaid üks hoolduse vorm. Samal ajal, kui prostitutsiooni taga on raha ja majanduslikud huvid, tuleneb seksuaalabi hooldus- ja tugiteenuste mudelist. Kuivõrd lähtekohad on erinevad, on De Weirdti meelest ka vale, et seksuaalabi langeb Belgias prostitutsiooniga samasse õigusraamistikku.

Suurema õigusliku vabaduse annaks teenuse tasuvabaks muutmine

Prantsusmaal tegutseva organisatsiooni Sexual Understanding juhi Sheila Warembourgi sõnul on valitsus pakkunud neile variandi, et selleks, et seksuaalassistendi ametit ei käsitletaks prostitutsioonina, peaks see teenus olema tasuta, mida ta kuidagi siiski aktsepteerida ei saa. "Seksuaalassistendid läbivad aastapikkuse, tasulise koolituse. Nad on kvalifitseeritud spetsialistid ja väärivad, et neile makstaks nende teenuse eest tasu," selgitas ta.

Warembourg selgitas, et igaüks otsustab seksuaalassistendiks õppida vabatahtlikult, samamoodi on selle inimese vaba valik, kas ta tahab sellel alal töötada või mitte. "Neil kõigil on olemas ka muud viisid rahateenimiseks. Raha, mida nad saavad seksuaalabi osutamise eest on väike tasu nende kulutatud aja ja energia eest ning selle hulk ei määra seda, mida kohtumise ajal tehakse või tegemata jäetakse."

Ta märkis, et Prantsusmaal on vastaspoole argumendid sellise teenuse kehtestamise suhtes samad, mis teisteski riikides – see pole õige ja aitab kaasa naiste objektiviseerimisele. "Need inimesed [seksuaalabi vastased – toim] ei tea midagi tõsistest puuetest, millega mõned inimesed elavad. Ei tea midagi nende üksindusest, võimetusest väljas käia ja kohtuda potentsiaalsete partneritega või nende võimetusest end puudutada või lasta end kellelegi teisel puudutada," nentis Warembourg.