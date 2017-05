Tänasest Peterburi lendava Nordica kodulehelt pileteid osta veel ei saa

Esmaspäeva hommikul väljus Nordica esimene lend Peterburi, ent pileteid selleks harjumuspäraselt internetikeskkonnast osta ei saanud. Nordica lootis uueks sihtkohaks valitud Peterburi piletimüügi enne lendudega alustamist küll toimima saada, ent tehnilised probleemid on arvatust keerukamaks osutunud ning täpset kuupäeva, millal pileteid veebist osta saab, veel välja lubada ei saa.

Kui muidu lendab Nordica Poola lennufirma LOT-i LO-koodiga, siis Peterburi lende tuleb teha Nordica enda, EE-koodi alt, kuna Venemaa ei kuulu lennukoostöö riikide hulka, mis tähendab, et teise riigi koodiga Eestist sinna sõita ei saa. Nordica piletimüügi süsteem on aga ühildatud LOT-i omaga, mistõttu tuli leida lahendus EE-koodiga lendude lisamiseks LOT-i piletimüügisüsteemi. Seda lahendust veel pole.

"Venemaa ei ole Open Sky programmi liige, mis tähendab, et kui me lendakisme LO-koodi all, siis see oleks nagu Poola lendaks Eestist, aga ükski teine riik ei tohi Eestist Venemaale lennata, järelikult tuli kasutada EE-koodi, et üldse seda liini avada ja süsteemide ühildamine on võtnud rohkem aega kui alguses arvati," selgitas Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ERR.ee-le.

Uibo sõnul loodavad nad süsteemi maikuu jooksul korda ja toimima saada, et pileteid ka internetist osta saaks. Seni saab pileteid osta reisibüroode ja Nordica müügiesindajate vahendusel.