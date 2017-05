1. juunist Õhtulehes alustava Saagimi ametinimetuseks saab loovjuht, kirjutab Eesti Ekspress.

Aprilli keskel teatas Anu Saagim, et lahkub Elu24 peatoimetaja kohalt poolte kokkuleppel.

Hiljem antud intervjuudes selgus, et üheks põhjuseks oli see, et Eesti Meedia juhatus üritas liigselt sekkuda toimetuse valikutesse.