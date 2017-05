Valik silmatorkavaid sõnavõtte riigikogu ööistungilt

"Nüüd on väikene erinevus ka võrreldes näiteks varasema koalitsiooniga, kus ka koalitsioonileping oli oma olemuselt natukene nagu dogma, ega sellest ei tohtinud austusest üldse mingil määral rääkida ja võimalik tagasiaste võis tähendada nõrkuse märki, et elavad dokumendid on meie ümber. Selles mõttes, kui on teil häid mõtteid, kui on IRL-i esimehel Helir-Valdor Seederil häid mõtteid ja veel kellelgi, siis on kõik need head mõtted alati teretulnud. Kui nende heade mõtete eesmärk – miks ei peakski olema – on seadust paremaks teha, siis ma arvan, et me täidame seda rolli, milleks meid on siia kokku kutsutud." (Rahandusminister Sven Sesteri vastus Liina Kersna küsimusele, kas ta on kursis, milliseid muudatusi Seeder plaanib praegu arutlusel oleva pakendiaktsiisi teemal.)

"Vägistamised ja inimeste põletamised ei ole Eestis senimaani väga levinud kuriteoliik olnud, see saabus Eestisse koos nn pagulastega /.../ Mina ütlen, et veel hullem kui olla sotsidetaoline, kes põhimõtteliselt on estofoobsed ja tahavad eesti rahvast vähemusse jätta oma kodumaal, veel hullem kui selline aus positsioon on selline kahepalgeline positsioon, kus minnakse sisuliselt sotside positsiooniga kaasa minnakse, aga sõnades räägitakse midagi rahvuslike huvide kaitsmisest. Me ei lase sellel juhtuda, ei ole mõtet! Ei ole mõtet, me ei lase sellel juhtuda!" (Isamaa ja Res Publica Liitu sarjanud EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas" eelnõu arutelul.)

"Ma usun, et Martin ei käinud veel lasteaias, kui ma ülikoolis tutvusin Rooma Klubi aruannete ja globaalprobleemidega ja mulle sai väga selgeks, mis juhtuma hakkab. Me arvasime, et see juhtub juba varem, aga ülerahvastus, ressursipuudus pidi viima rahvastevahelistele etniliste konfliktideni, rahvaste rändeni ja sõdadeni. Tol korral muidugi Vene riigi piirid olid kinni ja me tajusime seda teistmoodi natukene." (Jürgen Ligi vastus Martin Helme sõnavõtule.)

"Palun siis nüüd enam mind mitte katkestada! Esimene protseduuriline viga on see, et protseduuriliseks märkuseks koosoleku juhataja sõna ei anna. Ma loodan, et fikseeritakse protokollis: Gräzinil oli protseduuriline märkus, koosoleku juhataja keeldus andmast ja /... / kaassõnavõtt ei sisaldanud endas mitte midagi, ta luges protokolli ette ja see oli kõik. Me oskame ise lugeda. see on riigikogu aja ja tähelepanu raiskamine. Ilma isiklikuks minemata: mida tegi Mart Nutt puldis, milleks teda vaja oli? Õige, ta käitus vastavalt kodukorrale. Aga miks me aega raiskame? See on küsimus. Ma kordan, ma ütlen seda kolmandat korda." (Jurist Igor Gräzin Reformierakonnast.)

"Suitsetamise kahjulikkusest hakati rääkima ja tuvastati alles 1964. aastast. Suitsetamise algusest oli möödunud aastakümneid, kui jõuti arusaamisele, et tegemist on tervisele kahjuliku tootega. Et täna hinnata, kas e-sigarett on vähem kahjulik või ei ole üldse kahjulik või on kogunisti tervendav toode – seda me täna öelda ei saa. /.../ Parem on igasugustest filtritest hoiduda ja hingata õhku ilma muid vahendeid kasutamata. See on tõenäoliselt tervisele kõige kasulikum. Kõik muud ained, kas nad tulevad läbi mingite aparaatide vedelike, auru või suitsuna meile, igal juhul organismile hästi ei mõju." (IRL-i fraktsiooni juht Priit Sibul selgitas endisele noorpoliitikule Kalle Pallingule Reformierakonnast suitsetamise kahjulikkust. Palling soovis teada, kas on üldse piisavalt teavet selleks, et hinnata elektroonilise sigareti kahjutust või kahjulikkust, et riigikogu saaks otsustada, milline see aktsiisimäär olema peaks.)

"Hea Priit! Pane praegu palun silmad kinni ja pane tööle oma kujutlusvõime. Panid jah? Nii! Sa oled just ära söönud hea Viini šnitsli, sa jood pool kruusi Saropramenit sinna kõrvale – see higistab ja sa tunned, et nüüd on õige aeg panna ette sigaret või sigar vms. Ütle palun, mida sa sellisel juhul eelistaksid: kas seda veega värki või seda päris sigaretti või sigarit! Ma tahaks teada, mis neist maitseb kõige paremini." (Igor Gräzin otsustas riigikogu tööaega protseduurilise küsimusega mitte raisata ja esitas sisulise küsimuse. Sibul tunnistas, et juhtivkomisjonis jäi see küsimus vastuseta.)

"Ma olin suitsetaja, padukorsten, paremal juhul pakk päevas, halvemal juhul, kui teatris olid pingelised proovid, läks rohkem. Ma olen ka vabatahtlik päästja. Kujutage ette, sa oled põlvini lumes, kustutad talumaja ja pead seljas vedama vett täis voolikut, mis kaalub pea 200 kilogrammi. Ja ühel sellisel raskel põlengul, umbes kolm aastat tagasi, kui ma seda voolikut seljas vedasin, tajusin ma äkki, et hing jääb kinni. /.../ Aga siis kuulsin ma alternatiivsest tootest nimega e-sigarett. Proovisin ja ära sa märgi, umbes kahe kuu pärast oli mul kadunud hommikune köha. Umbes poole aasta pärast, ilma et ma oleks tõstnud oma füüsilist koormust ja hakanud trenni tegema, oli paranenud minu aeroobne vorm. Ma ei hingeldanud enam, vedades 200-kilost vett täis voolikut põlengul." (Madis Milling Reformierakonnast teab omast kogemusest, et e-sigarett on sama ohutu kui lapik maakera.)

"Selles ei ole muidugi midagi imelikku, sest inimestel ongi erinevad arvamused, ka siis, kui nad on ühes erakonnas. /.../ Me ei räägi ainult lapsehoidjast või muruniitjast, nagu teie ütlesite. Võtame käelise tegevuse, näiteks kindavalmistaja. Nüüd, su kulu on lõng ja sinu põhiline väärtus tuleb läbi sinu töö. Sellistel puhkudel, ma arvan, kus su kulu on väga marginaalne ja sa müüd pärast seda kaubana pärast, hiljem – neid kindaid ja käpikuid –, siis on mõistlik ettevõtluskonto puhul, kulutase on madalam." (Ametis olev rahandusminister Sven Sester seletab endisele rahandusminister Aivar Sõerdile ettevõtluskonto kasulikkust. Sõerd arvas, et isegi muruniitjatel ei tasu see vorm ära, sest kui võtta see kütusekulu, niidukikulu, varuosad, transpordikulu, reklaamikulu ja kulud lähevad üle 50% tuludest, siis see ei tasu ennast ära.)

"Me ei ole täna tegemas raketiteadust." (Sven Sester pakendiaktsiisist.)

"Kujutage ette, silo algab ca 400 kilost ja sinna ümber läheb 7–10 kilo kilet ja alla paarikümne rulli väiksem majapidamine seda lihtsalt ei hakka tegema, sest see läheb nii kalliks. Ja arvutage, see 100 kilo tuleb väga kiirelt täis. Me tõesti loodame, et te mõtlete selle peale, et uuesti ei hakata Eesti väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjaid kottima." (Külliki Kübarsepp teatas Sestrile, et pakendiaktsiis on palju keerulise, kui raketiteadus.)

"No jätkame seda mõnusat debatti. /.../ Teil on ainult üks eesmärk – saada raha." (Reformierakonna esimees Hanno Pevkur pakendiaktsiisist.)