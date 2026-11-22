Tehnoloogiaettevõtetetel oli kuum nädal. Maailmas lõi laineid tehisintellektiettevõtte Anthropic börsile minek, mille väärtus 1,5 triljonit dollarit, purutas kõik rekordid. Uutesse tehnoloogiaettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond Plural kaasas miljard eurot, mis on samuti rekordiline meie piirkonna jaoks ja suur ka Euroopa mastaabis.

Plurali varajase faasi investeerimisfondi kaasatud miljard eurot on üle nelja korra suurem summa, kui kaasasid kõigi Balti riikide riskikapitalifondid kokku eelmisel aastal. See oli 247 miljonit eurot.

Asetades Plurali rahakaasamise Euroopa mõõtkavasse, siis kogu Euroopa riskikapitalifondid kaasasid eelmisel aastal kokku 15,5 miljardit dollarit ehk 14,1 miljardit eurot. See tähendab, et Plurali osa on ka Euroopa mastaabis märgatav ja ulatub üle seitsme protsendi.

Raha on plaanis investeerida uutesse tehnoloogiaettevõtetesse Eestis ja mujal. Eesti idusektor on kasvanud arvestatavaks majandusharuks.

Riskikapitalifirma Plurali üks partneritest Sten Tamkivi rääkis, et mullu oli kokku 12 miljardit dollarit Euroopa riskikapitali, mida pannakse varajase faasi tehnoloogiafirmadesse. "Meie üks uus fond tähendab, et Euroopas tekkis kaheksa protsenti rohkem raha, mida uued ettevõtjad saavad endale taotleda," selgitas ta.

Eestist on saanud investeeringute sihtkoht

Kaks kolmandikku kaasatud rahast plaanib Plural investeerida uutesse Euroopa varajase faasi tehnoloogiaettevõtetesse. Tamkivi sõnul on Eesti muutunud üle-euroopaliselt uute tehnoloogiate investeeringute sihtkohaks, kus on jõutud äpiarendustest kosmose- ja kaitsetehnoloogiateni.

Skype'i algusest on tänaseks üle 20 aasta möödas. "Selle 20 aasta sisse mahub Transferwise või tänane Wise, Bolt, Veriff, Lightyear, nüüd Skeleton, kellest sai ükssarvik tänavu," rääkis Tamkivi. "Seal on tuhandeid inimesi, kes on juba ehitanud sadu firmasid ja see on kogemus, mis on unikaalne, mida usaldatakse ja kuhu tullakse," sedastas Tamkivi.

Plurali edu innustab uusi idufirmasid. Kuid sellele on eelnenud pidev areng, mida näitavad riskikapitali investeeringud ettevõttesse.

Era- ja riskikapitali assotsiatsiooni tegevjuht Kärt Klein ütles, et kuue aasta jooksul on investeeritud ligi pool miljardit eurot ja Eesti ettevõtete arv nende portfellis on kolmekordistunud. "Eestile on see positiivne uudis, tehnoloogiasektor on väga palju kasvanud." lisas ta. Klein sedastas, et Euroopas on kümne aasta jooksul olnud tehnoloogiasektor kõige kiiremini arenev sektor, kus on ka enim tööhõivet.

Plurali rahakaasamine näitab, et Eesti idusektori vastu on üle maailma huvi väga suur. Ja kuigi üks ettevõte koondas sadu inimesi, näitavad andmed, et tegelikult läheb idusektoril Eestis väga hästi.

Infotehnoloogisektoris tervikuna töötab Eestis 34 000 inimest. Sellest omakorda idusektoris 18 000 ja töötajate arvu kasv on olnud umbes üks protsent aastas. Märkimisväärselt on suurenenud idufirmade efektiivus ja maksude kasv.

Muu majandusega võrreldes kasvab idusektor kiiremini

Majandusministeeriumi iduettevõtluse juht Liisi Kirch sõnas, et rääkides käibest, on idusektori kasv aastabaasil olnud suurusjärgus 20 protsenti aastas. Võrreldes 2024. aastaga kasvas idusektor mullu 18 protsenti aastas. "Muu majandusega võrreldes kasvab Eesti idusektor oluliselt kiiremini," selgitas ta.

"Kui traditsioonilises majanduses on lisandväärtus töötaja kohta aastas umbes 47 000, siis idusektoris oli see 2024. aasta andmetel umbes 80 000 inimese kohta," jätkas ta.

IT-sektori osakaal Eesti SKP-s on 11 protsenti, idusektori oma 4,3 protsenti. Kirch ütles, et aastaks 2035 võiks idusektor olla vähemalt kümme protsenti kogu Eesti majandusest.

See, et Pipedrive koondab töötajaid, ei peegeda kogu sektori olukorda. "Kui me võtame idusektorit tervikuna, siis 2026. aasta esimeses ja teises kvartalis loodi rohkem töökohti kui neid ära kadus," nentis Kirch.

Klein märkis, et tehnoloogiasektori koondamised võiksid olla alus uutele sündivatele ettevõtetele.

Tehnoloogiaettevõtted on täna maailmas kõige väärtuslikemate hulgas. Käisid ju triljoni dollari väärtusesse tõusnud Anthropicu loojadki viie aasta eest riskiinvestoritelt n-ö ukselt-uksele raha küsimas, ütles Tamkivi. Jaan Tallinn ja mõnedki veel otsustasid firmasse panustada, nende seas ka Tamkivi.