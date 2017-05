Tallinna opositsioon: Keskerakond kasutab linna raha valimiskampaaniaks

Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat Taavi Aas kirjeldas kohtumisel eakatega, et lähtuvalt Tallinna positiivsest programmist ootab linnarahvast ees linnaruumi korrastamine ja jalakäijasõbralikumaks muutmine ning pensionäre ka sünnipäevatoetuse tõstmine sajale eurole, vahendasid ERRi raadiouudised.

Samas sõnavõtus lubas Aas, et Keskerakond püüab sügisestel valimistel taas volikogus absoluutset enamust saavutada.

Küsimusele, kas selline rõhuasetus ei kinnita kriitikute juttu, et linnaraha eest tehakse erakonna poliitikatele reklaami, kuivõrd programm on eeltöö just valimisteks, vastas linnapea kohusetäitja, et see programm on kõigile kättesaadav ja seda peaks ning lausa oleks soovitatav kasutada ka konkurenterakondadel.

"Selles programmis on kirjas need mõtted, mida rahvas Tallinna linnas tegelikult soovib, ja ma arvan, et see on heaks spikriks kõigile valimisteks valmistumiseks, mitte ainult meile. Kuna tegemist on avaliku raha eest koostatud programmiga, on ta loomulikult avalik ja kasutamiseks absoluutselt kõigile," lausus Aas.

Mustamäel kandideeriv Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et valimiskampaania on tõesti alanud.

"Seda on ju Keskerakond pikka aega kasutanud. Kui vaatame praegu, siis Laagna teel juba ilutsevad suured plakatid selle kohta, mida kõike tehtud on, see ei ole kellelegi uudis," nentis ta.

Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Jaak Juske tunnistas samuti, et tegu on ammuse praktikaga.

"Eks muidugi viis kuud enne kohalikke valimisi tegelevad kõik erakonnad valimiskampaaniaga, seda ei saa kellelegi ette heita. Küll saab ette heita, et avalikku võimu ja avaliku võimu vahendeid kasutatakse selleks, et teha võimul olevale erakonnale valimiskampaaniat, ja seda Keskerakond on teinud varem ja teeb ka täna täiesti varjamatult. Nii et Savisaare pärand elab täie hooga," märkis ta.

Juske sõnul on teised erakonnad raskesse seisu pandud, sest avaliku raha kasutamine annab Keskerakonnale märkimisväärse eelise konkurentide ees. Sotside programmis võetakse aga suund värskusele ja noorusele.

"Kindlasti see, et nüüd saavad 16-aastased esimest korda kohalike omavalitsuste valimistel hääletada, üldtulemust pisut mõjutab. Kui räägime peamistest valimisteemadest, siis Keskerakond üritab müüa oma kogemust, aga samas opositsioon selgelt ütleb, et kuigi on uus esinumber Keskerakonnas, siis sisuliselt Savisaare stiil ja meeskond jätkab. Stagneerunud linnavõim vajab välja vahetamist, linnavalitsus vajab tuulutamist," ütles Juske.

Ka Hanno Pevkur rõhus stagnatsioonile vastandumisele.

"Need soovid, muudatused on välja pakutud mitte ainult Reformierakonna poolt, vaid ka sotsiaaldemokraatide ja teiste poolt. Eks siis näis, kas tallinlased annavad sellele mandaadi või mitte," sõnas Pevkur.