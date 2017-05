Eesti riik maksab Microsoftile miljoneid eurosid aastas

Näiteks haridus- ja teadusministeerium kulutab aastas 100 000 eurot, aga nende haldusalasse jäävad ka Eesti koolid, mis ise otsustavad, millist tarkvara kasutada ja selle kohta riiklikku ülevaadet pole, kirjtuab Eesti Päevaleht.

Kaitseministeeriumi ja selle valitsemisala 1,7 miljonit eurot katab umbes 6000 töökoha Microsoftiga seotud tarkvarakulud ehk ühe töökoha kuluks kujuneb umbes 280 eurot.

Eesti asutustes on summad erinevad, näiteks rahandusministeeriumi haldusala umbes 3000 lõppkasutaja Microsofti toodete kogukulu on ministeeriumile 408 000 eurot, umbes 136 eurot kasutaja kohta.

Seejuures on kasutaja- ja serveritarkvara litsentside hind ministeeriumile 360 000 eurot, millele lisandub Microsofti äritoe maksumus 48 000 eurot ning osa asutusi hoolitseb oma tarkvaravajaduste eest ise, teised (näiteks haridus- ja teadusministeerium) osalevad ühises registrite ja infosüsteemide keskuse kaudu korraldatud kolmeaastases raamlepingus.

Microsofti tarkvara all mõeldakse eelkõige seda, et saaks kasutada Windowsi operatsioonisüsteemi ja Office’i kontoriprogramme (Word, Excel, Outlook), kuid mõlema asemel on võimalik kasutada ka tasuta tarkvara - Linux, OpenOffice, LibreOffice, kuid valdavalt seda siiski ei tehta.

Enam-vähem kõik asutused, kust Eesti Päevaleht kommentaari küsis, mainisid, et vabavara kasutamist on kaalutud, kuid sellest on eri põhjustel loobutud.

"Kahjuks on kogemused näidanud, et majanduslik kokkuhoid on vähene vabavaraga kaasnevate probleemidega võrreldes – näiteks üks failiformaat ei sobi teise firma toodetele," ütles kultuuriministeeriumi IT-osakonna nõunik Kaitti Kattai.

"Maailmas ei ole ühtegi teist tõsiselt võetavat grupitöö vahendit peale MS Exchange + Office’i. Ainuke, kes siin suudaks natukenegi konkurentsi pakkuda (aga ei ole vabavaraline), on IBM Lotus Notes. Kasutajate halduses ei ole ühtegi nii paindlikku toodet kui MS Active Directory," märkis ta.

