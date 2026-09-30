Läti politsei käis siili ja mägra kaklust lahutamas

Lõuna-Kuramaa piirkonna munitsipaalpolitsei pidi laupäeva öösel sõitma Aizputesse, sest seal olid ühe elamu trepikotta pääsenud metsloomad, kes tekitasid talumatut müra, vahendas LSM veebilehte liepajniekiem.lv. Esialgse info kohaselt oli hoones kaks mäkra, kuid sündmuskohale jõudes nägid politseinikud esimesel korrusel mäkra ja siili, kes pidasid omavahel võitlust. Nende tekitatud lärm ei lasknudki majaelanikel magada.

Lõuna-Kuramaa piirkonna munitsipaalpolitsei juht Ieva Ilstere tunnistas, et oma senise politseikarjääri jooksul pole ta veel kokku puutunud nii ebatavalise öörahu rikkumise põhjusega.

"Loomulikult ei ole kaebused häiriva müra üle midagi haruldast, kuid see on esimene kord, kui selle põhjuseks on metsloomad," rääkis Ilstere.

Sündmuskohale saabudes veendusid politseinikud, et lärmi oli tõepoolest palju. Kahe kakleja lahutamine ei tekitanud siiski suuremaid probleeme.

"Mäger jooksis kohe minema, kui politseid nägi," ütles Ilstere. Ka siil meelitati hoonest välja ning kui mõlemad loomad õue olid pääsenud, said ka elanikud taas rahulikult ööund nautida.

LSM lisas, et kahjuks ei ole teada, kas lärmajad olid tarvitanud alkoholi, mis ühe teise liigi esindajate tekitatud sarnastes vahejuhtumites sageli probleemide peapõhjus.