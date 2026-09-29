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Kapo: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa

Eesti
Kaitsepolitseiameti maja
Kaitsepolitseiameti maja Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kaitsepolitseiameti (kapo) hinnangul oli ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt.

"Täna saame täie kindlusega öelda, et ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud Milremi süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Sellele järeldusele on jõudnud kaitsepolitseiamet kogutud teavet põhjalikult hinnates," ütles peaminister Kristen Michal.

Sündmuse täpsete asjaolude väljaselgitamiseks kestab kriminaaluurimine edasi, aga seni kriminaalmenetluses kogutud esialgne teave viitab samuti tellimustööle. 

Süütamise vahetus toimepanemises kahtlustatavad on tabatud ja vahi alla võetud ega kujuta endast enam ohtu.

Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallosoni sõnul püsib Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaažikatsete oht. 

"Venemaa eriteenistused jätkavad Euroopas värbamise ja mõjutamise katseid, muuhulgas sabotaaži toimepanemiseks. Kõrgendatud ohus on Ukraina toetamisse panustavad organisatsioonid ja kaitsetööstusettevõtted. Kaitsepolitseiamet soovitab neil tugevdada füüsilise- ja küberkaitse meetmeid," ütles Palloson.

"Eesti julgeolekuasutused jälgivad Venemaa tegevust tähelepanelikult ja teevad ennetamiseks tihedat koostööd nii Eesti ettevõtete kui rahvusvaheliste partneritega," lisas Palloson. "Eesti on turvaline riik ning meie eesmärk on tagada, et see nii ka jääks."

Michali sõnul on see sabotaažiakt osa Venemaa laiemast kampaaniast Euroopas, mille eesmärk on hirmutada ning sundida vähendama toetust Ukrainale ja survet Venemaale. Samal ajal tugevdab Eesti peaministri kinnitusel oma valmisolekut ja siseturvalisust, et Venemaa sellisele tegevusele vastu seista.

15. augusti ööl vastu laupäeva puhkes Tallinnas Lasnamäel Betooni tänaval kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi kasutuses olnud hoones tulekahju. 

Sündmusele reageeriti koheselt ning tulekahju saadi kiiresti kontrolli alla. Inimeste elu ohus ei olnud. 17. augustil peeti Lätis kinni kaks süütamises kahtlustatavat Läti kodanikku. 18. augustil peeti kinni kolmas. Lätis isikutega seotud objektidel tehtud läbiotsimistel võeti ära hulgaliselt andmekandjaid ning esemeid, mida võidi kasutada hoone süütamisel.

17.-18. septembril andis Läti kolm kahtlustatavat Eestile üle.

Kaitsetööstusfirma Milrem Robotics tarnib koostöös Euroopa Liidu riikidega Ukrainasse mehitamata maismaasõidukeid THeMIS.

Toimetaja: Valner Väino

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