Kolmapäeval on sooja kuni 18 kraadi

Saabuval ööl taandub madalrõhulohk aeglaselt Eesti kohalt kirdesse. Taevast katab madal pilvekiht, laialdaselt tekib udu ning kohati sajab vihma või uduvihma. Päeval tugevneb Läänemere, Soome ja Baltimaade piirkonnas järk-järgult kõrgrõhuala. Kui ennelõuna tuleb veel pilvine, udune ja kohatiste vihmasadudega, siis keskpäeval pilvisus ja sajud hõrenevad.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ning laialdaselt on udu. Tuul puhub põhjast 2-7, pärast keskööd põhjarannikul kirdest ja idast 4-10 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Ennelõuna tuleb pilves selgimistega, kohatise vihma ja uduga. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtu poole ka saartel 4-10 m/s. Sooja on oodata 15 kuni 18 kraadi.

Järgnevail päevil on pilvisus vähene ja vahelduv. Ilm on sajuta, kuid öösel tekib udu. Pühapäeval aga pilvisus tiheneb ning kohati võib hoovihma rabistada. Sooja on nädala teises pooles 14 kuni 19 kraadi.