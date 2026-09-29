Aastaga tõusid palgad kõikides ministeeriumites

Kultuuriministeeriumis tõusis keskmine palk aastaga 13 protsendi võrra 3713 euroni ning regionaal- ja põllumajandusministeeriumis 14 protsendi võrra 3635 euroni. Kõige aeglasem oli palgakasv haridus- ja justiitsministeeriumis.

Järgmise aasta riigieelarve eelnõus on välja toodud palga ja töötajaskonna muutused ministeeriumites ajavahemikus 1. juunist 2025 kuni 31. maini 2026. Ilmneb, et palk on tõusnud eranditult kõigis ministeeriumites, kahes ministeeriumis on aga palk kasvanud rohkem kui kümme protsenti.

Üks neist on 91 töötajaga kultuuriministeerium, kus keskmine palk tõusis aastaga 13 protsenti, jõudes 3713 euroni. Töökohtade hulk vähenes ühe võrra.

"Eelneval paaril aastal põhipalgad praktiliselt ei muutunud ning see nõrgendas ministeeriumi palgapositsiooni ja suurendas voolavust just kogenud ekspertide hulgas," põhjendati palgatõusu eelarve seletuskirjas.

Samal ajal oli kultuuritöötajate keskmine brutopalk eelmisel aastal 2090 eurot ja selle aasta keskmiseks prognoositakse 2263 eurot. Kõrgharidusega kultuuritöötajate palga alammäär on 1720 eurot ja see jääb tuleval aastal samale tasemele.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi palk kerkis aastaga 14 protsenti 3635 euroni. Töötajate arv vähenes 36 võrra 250-ni.

Kaitseministeeriumis oli palgakasv üheksa protsenti ja keskmine palk 3922 eurot. Töötajate arv suurenes kaheksa võrra 149-ni.

Seitsme protsendi võrra kerkis palk nii välis- kui ka siseministeeriumis. Viimases oli keskmine palk juuni alguse seisuga 3639 eurot, aastaga kasvas see seitse protsenti, samas kui töötajate arv vähenes kolme võrra 166-ni.

Välisministeeriumis tõusis keskmine palk 3675 euroni.

Kuus protsenti suurenesid palganumbrid kliimaministeeriumis ja majandusministeeriumis, mille puhul on samal tasemel ka keskmine palk: 266 töötajaga kliimaministeeriumis on see 3706 eurot, 160 töötajaga majandusministeeriumis aga 3703 eurot.

Rahandusministeeriumis oli viieprotsendiline palgakasv. Kolme võrra vähenenud 243-pealise töötajaskonna keskmine palk oli 3472 eurot.

Sotsiaalministeeriumi töötajate palk tõusis nelja protsendi võrra. Ministeeriumi töötajate arv kasvas nelja inimese võrra 173-ni.

Palgatõusutabeli alumisse otsa jäävad haridusministeerium ning justiits- ja digiministeerium, kummaski kerkis palk kolme protsendi võrra.

260 töötajaga haridusministeeriumis jäi töötajaid aastaga kümne võrra vähemaks ja keskmine palk kerkis 3320 euroni, justiits- ja digiministeeriumi 224 töötajaga kollektiivis oli keskmine töötasu 3660 eurot. Töötajate hulk vähenes 40 võrra.

Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine palk selle aasta teises kvartalis 2243 eurot ja võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid palgad 5,5 protsenti.