Ratas Sarapuust: meedias tekkinud kahtlustel olid tugevad alused

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas ütles, et Arvo Sarapuu prügiskandaal näitab, et ajakirjanduses üles tõusnud kahtlustel olid tugevad alused.

"Kindlasti Arvo Sarapuu ei saa jätkata oma ametikohal. Tallinna linn peab tegema kõik, et korraldada korralik prügivedu linna elanikele. Mitte nii, et inimesed peavad ootama nädalaid või kuid, olgu see Nõmmel või kesklinnas. Ja loomulikult linn peab tegema igakülgset koostööd uurimisasutustega, et see skandaal saaks võimalikult kiiresti selguse," ütles Ratas ERR-ile.

Ratas rääkis, et kui teema tõstatud meedias, siis kohtus ta Sarapuuga silmast silma ja küsis, kas Sarapuul on huvid Tallinna prügiäriga. Sarapuu vastas Ratase sõnul eitavalt.

"Tänane skandaal näitab, et nendel kahtlustel, mis ajakirjanduses tõusetusid, olid väga tugevad ja konkreetsed alused olemas," tunnistas Ratas.

Mihhail Korbi tagasiastumisest rääkides ütles Ratas, et peab seda ainuvõimalikuks. "Ma arvan, et see oli ainuvõimalik lahend, mida Mihhail Korb eile tegi, et ta astus tagasi. Tegemist on väga julge sammuga, sammuga, mis laseb valitsusel edasi minna," sõnas peaminister.

Uut riigihalduse ministri kandidaati lubas Ratas tutvustada tuleva nädala alguses.

Riigihalduse minister Mihhail Korb teatas kolmapäeva õhtul, et astub oma NATO teemaliste kommentaaride pärast valitsusest tagasi. Korbi lahkumist valitsusest nõudsid koalitsioonipartnerid IRL ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Lääne Elu vahendusel tuli avalikuks, et Korb ütles teisipäeval Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt. Pärast artikli ilmumist saatis Korb avalduse, et toetab siiski NATOsse kuulumist.

Kaitsepolitsei pidas Tallinna prügiäri kriminaalasja raames neljapäeva hommikul kinni Tallinna keskerakondlasest abilinnapea Arvo Sarapuu, keda kahtlustatakse teadvas toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses.