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Turistide eelistused on muutunud Tallinna-kesksemaks

Majandus
turistid
turistid Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Majandus

Turismi tippkuu ehk juuli statistika näitab, et väliskülaliste eelistused on muutunud Tallinna-kesksemaks. Tallinnas lõi turistide arv juulis rekordi, samas pealinna ümbruses ja ka kaugemal pole koroonakriisieelne tase endiselt taastunud.

Tänavu juulis ööbis majutusasutustes 964 000 turisti, 2019. aasta juulis üle miljoni.
Tallinnas sündis aga tänavu juulis selle aasta rekord: 455 000 ööbimist, mida on rohkem kui enne koroonakriisi, kui välisreisijaid oli 399 000.

Samas Tallinnast välja sõidavad vähesed. Seitsme aasta taguse ajaga on Tallinna ümbruses peatunud turistide arv viiendiku võrra väiksem.

"Tallinn on ilmselt kõige rohkem väljapaistev. Turism ju on ka ikkagi väga sõltuv sellest teadlikkusest, et kui palju on neid kuskilt kaugemalt pärit inimesi, kes siis on hästi kursis või teevad endale selgeks, et milliseid kohti veel Eestis külastada. Võib-olla võetaksegi Tallinn ühena paljudest siin pealinnadest lähiregioonis, et käime siis seal Tallinnas ka ära. Tallinnast turisti välja meelitamine, see on ju kogu aeg keeruline ülesanne olnud," rääkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Juulis moodustasidki soomlased kolmandiku kõigist pealinna turistidest. Neid oli 145 000 ehk veidi enam kui paarikümne tuhande võrra rohkem kui aasta tagasi.

"Soomlased on hakanud reisima rohkem Tallinnasse kui kunagi varem. Aga samas neid mujal Eestis jääb vähemaks, nii mujal Harjumaal kui ka näiteks Pärnus või Kuressaares, mis vanasti olid väga tugevasti Soome turu poolt toetatud," ütles Mercure hotellide tegevjuht Harles Tammeleht.

Mihkel Nestori sõnul on see ennekõike seotud Soome enda majandusseisuga. "Ka seal on nüüd hakanud turism natuke paranema, soomlased käivad rohkem välismaal. Aga kui ikka kümnendik elanikkonnast on töötu, siis ei ole ju väga mõistlik minna," sõnas Nestor.

Tammelehe sõnul võib soomlaste koondumist Tallinna selgitada ka demograafiliste muutustega.

"Tuleb peale uuem põlvkond teistsuguste vajadustega. Kui me näeme näiteks, et Pärnu on languses, Kuressaare või Saaremaa laiemalt on languses, siis kindlasti selle arvelt ka, et sellisel kujul endist spaaturisti, kes käis rohkem ravispaas kui lõõgastusspaas, jääb üha vähemaks," märkis Tammeleht.

Soomlased peatuvad siin enamjaolt üheks kuni kaheks ööks, külastuse ajendiks on nii meelelahutus, puhkus kui ka soodsam alkohol.

"Me laulame kooris. Me peatusime siin terveks päevaks, õigemini kaheks päevaks ja laulsime," ütlesid Minna ja Erika.

Tumppi ütles, et tuli sõpradega alkoholi ostma. Kira käis Tallinnas 40. juubelit tähistamas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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