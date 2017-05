Korbi kesklinna esinumbrina jätkamise otsustab Tallinna nõukogu

"Seda peab veel arutama. See on Tallinna nõukogu küsimus. Kindlasti me arutame seda teemat ja siis selgub," ütles ERR-i uudisteportaalile peasekretär Jaak Aab.

Korbi jätkamise kesklinna esinumbrina pani kahtluse alla tema ministriametust taandumine. "Kindlasti. Siin ei ole mõtet pead liiva alla peita. Seda küsimust tahetakse kindlasti arutada, aga kuhu see otsus langeb otustab nõukogu," sõnas Aab.

Riigihalduse minister Mihhail Korb teatas eelmise kolmapäeval, et astub oma NATO teemaliste kommentaaride pärast valitsusest tagasi. Korbi lahkumist valitsusest nõudsid koalitsioonipartnerid IRL ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Lääne Elu vahendusel tuli avalikuks, et Korb ütles teisipäeval Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt. Pärast artikli ilmumist saatis Korb avalduse, et toetab siiski NATOsse kuulumist.

Maikuu alguses nimetas Keskerakonna Tallinna nõukogu Mihhail Korbi kesklinna valimisringkonna esinumbriks.