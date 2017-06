Tallinnas pandi nurgakivi Mustamäe esimesele kirikule

Aadressil Kiili tänav 9 rajatavas kirikus hakkab tegutsema Maarja Magdaleena kogudus ning koguduse juures alustavad tööd ka laste päevakeskus, noorte tugikeskus ja loominguringid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiriku saali saab teenistuste välisel ajal kasutada kontsertideks ning kiriku abiruume vaimulikeks seminarideks. Kirik valmib ilmselt järgmisel aastal.

"Eks kirik peab ikka olema seal, kus on inimesed ja see koht on Mustamäe linnaosavalitsuse poolt planeeritudki ühiskondlikuks ja sotsiaaltöökeskuseks ja antud juhul kirik sobib siia väga hästi," põhjendas EELK peapiiskop Urmas Viilma kiriku asukohta.