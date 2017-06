Korruptsioonivastane komisjon valis esimeheks Andres Herkeli

Erakorralised valimised toimusid seoses Vabaerakonna fraktsiooni esitatud ettepanekuga nimetada korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks Artur Talviku asemele Andres Herkel, teatas riigikogu pressitalitus.

Herkeli on ERR-ile öelnud, et on Talvik korruptsioonivastase erikomisjoni esimehena saavutanud selle, et korruptsioon teemana on senisest nähtavam ja komisjon tervikuna aktiivsem.

"Seda aktiivsust tuleb kindlasti jätkata ka juhul, kui komisjoni hoovad on piiratud. Komisjoni roll on laiem kui olla majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja ja kontrollija," märkis ta.

Korruptsioonivastases erikomisjonis on kuus liiget. Komisjoni kuuluvad veel käesoleval ajal Mart Helme, Ants Laaneots, Jaanus Marrandi ja Kalle Muuli.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jälgib seadustes sätestatud korruptsioonivastaste meetmete rakendamist. Komisjon arutab ja hindab seaduses loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone. Kord aastas esitab erikomisjon riigikogule ülevaate oma tegevusest.