Korruptsioonivastane erikomisjon tahab seada ametnike pöörduksele piiri

Komisjoni algatatud eelnõu eesmärk seada kohustus kaardistada ja jälgida ametiisikute ringi, kelle puhul see on kohane huvide konflikti tõttu ning pöörata tähelepanu nende töökohavahetusega kaasnevatele riskidele.

Seadus looks võimaluse kehtestada ajaline piirang uue töö alustamiseks teise seotud valdkonna tööandja juures korruptsioonivastase seaduse alusel kuni aastaks.

"Eelnõuga sätestatav meede on proportsionaalne, sest eelkõige kaardistatakse ametikoha spetsiifikast tulenevad riskid eesmärgiga vältida isiku oskusteabest ja mõnedel juhtudel ka tema juurdepääsust asutusesisese teabele ning ka nt riigisaladusele ja salastatud välisteabele või muule tundlikule informatsioonile tulenevaid huvide konflikte," seisab eelnõus.

Eelnõus viidatakse ka selleaastasele kaitsepolitsei aastaraamatule, kus toodi eriliselt esile pöördukse efekti just riigikaitse- ja energiasektoris.

"Eelnõu eesmärk ei ole piirata ametnike liikumist erasektorisse ja vastupidi, vaid maandada võimalikud huvide konfliktide riskid," seisab eelnõus.

Praegu ei ole eelnõus mainitud, kas muudatusega peaks kaasnema ka nn kuldne käepigistus, millega riik maksaks töökeelu kehtimise ajal ametnikule ka hüvitist.

Korruptsioonivastane erikomisjon otsustas algatada korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu 15. juunil ja andis selle riigikogu menetlusse kevadistungjärgu viimasel istungil neljapäeval.

Seadus jõustuks 1. märtsil 2027, et anda asutustele piisavalt aega üleminekuks.