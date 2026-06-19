X!

Korruptsioonivastane erikomisjon tahab seada ametnike pöörduksele piiri

Eesti
Korruptsioonivastase erikomisjoni istung esmaspäeval 26. jaanuaril.
Korruptsioonivastase erikomisjoni istung esmaspäeval 26. jaanuaril. Autor/allikas: Andres Kalvik
Eesti

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon algatas eelnõu, millega soovitakse kõrgete riigiametnike tööleminekule nende otsusvaldkonnaga seotud ettevõtetesse ehk nn pöördukse efektile seada kuni aastane keeld.

Komisjoni algatatud eelnõu eesmärk seada kohustus kaardistada ja jälgida ametiisikute ringi, kelle puhul see on kohane huvide konflikti tõttu ning pöörata tähelepanu nende töökohavahetusega kaasnevatele riskidele.

Seadus looks võimaluse kehtestada ajaline piirang uue töö alustamiseks teise seotud valdkonna tööandja juures korruptsioonivastase seaduse alusel kuni aastaks.

"Eelnõuga sätestatav meede on proportsionaalne, sest eelkõige kaardistatakse ametikoha spetsiifikast tulenevad riskid eesmärgiga vältida isiku oskusteabest ja mõnedel juhtudel ka tema juurdepääsust asutusesisese teabele ning ka nt riigisaladusele ja salastatud välisteabele või muule tundlikule informatsioonile tulenevaid huvide konflikte," seisab eelnõus.

Eelnõus viidatakse ka selleaastasele kaitsepolitsei aastaraamatule, kus toodi eriliselt esile pöördukse efekti just riigikaitse- ja energiasektoris.

"Eelnõu eesmärk ei ole piirata ametnike liikumist erasektorisse ja vastupidi, vaid maandada võimalikud huvide konfliktide riskid," seisab eelnõus.

Praegu ei ole eelnõus mainitud, kas muudatusega peaks kaasnema ka nn kuldne käepigistus, millega riik maksaks töökeelu kehtimise ajal ametnikule ka hüvitist.

Korruptsioonivastane erikomisjon otsustas algatada korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu 15. juunil ja andis selle riigikogu menetlusse kevadistungjärgu viimasel istungil neljapäeval.

Seadus jõustuks 1. märtsil 2027, et anda asutustele piisavalt aega üleminekuks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:35

Pildid: Draakoni galeriis avati Riina Varoli isikunäitus "Ülemvool"

13:22

Rajas noorsooteatri suvelavastusest: seal loodud ruume tavateatris ei kohta

13:22

Lastelaagrite käibemaksuvabastus jõustub alles poolest suvest

12:51

Tänak Rally Estonial ei osale: üsna kiirelt sai selgeks, et võimalusi pole

12:51

Zelenski: Ukrainal on tegelikult NATO teine armee Uuendatud

12:41

Korruptsioonivastane erikomisjon tahab seada ametnike pöörduksele piiri

12:20

Raadiouudised (19.06.2026 12:00:00)

12:19

Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

12:16

Saks: initsiatiiv sõjas hakkab Ukraina poole kalduma

12:05

Keelesäuts. Kumb on armsam: õudselt armas või nii armas?

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.06

Sõja 1576. päev: Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

18.06

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

18.06

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

11:58

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid Uuendatud

07:09

Macron ja Merz ründasid EL-i seisukohta kõneluste osas Putiniga Uuendatud

11:43

Vjatšeslav Leedo peab reaalselt vangi minema Uuendatud

18.06

Eksperdid: kütusekriis Venemaal läheb aina hullemaks

18.06

Kallas: Reformierakond ei ole enam minu erakond

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

18.06

Kallas ERR-ile: Iisraeli välisministri sõnavõtt tuli mulle üllatusena

ilmateade

SPORT

12:51

Tänak Rally Estonial ei osale: üsna kiirelt sai selgeks, et võimalusi pole

12:19

Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

11:11

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

10:41

Ilm segas golfi USA lahtiste avapäeval kaarte, juhib Clark

loe: kultuur

13:35

Pildid: Draakoni galeriis avati Riina Varoli isikunäitus "Ülemvool"

12:05

Keelesäuts. Kumb on armsam: õudselt armas või nii armas?

11:49

Galerii: rahvusooper Estonias jagati 120. hooaja kolleegipreemiaid

11:22

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus paneb kivid kõnelema

loe: eeter

13:22

Rajas noorsooteatri suvelavastusest: seal loodud ruume tavateatris ei kohta

10:29

Metsas aitavad näljaseid tuttavad juured ja turbasambla-pott

09:18

Ursel Tilk Rapla väikelinnateatrist: mõtlesime õllejoomise asemel midagi targemat ka teha

18.06

"Terevisioon" paneb hooajale punkti Raplas

Raadiouudised

09:15

Raadiouudised (19.06.2026 09:00:00)

18.06

Järva-Jaani pood kerkib osaliselt vanale kalmistule

18.06

Tuumajaama rajamisest huvitatud arendaja loodab Eestis tuumajaama valmis saada 10 aasta pärast

18.06

Päevakaja (18.06.2026 18:00:00)

18.06

Estonia teatriga seotud komisjon soovib teatri ruumivajaduste analüüsi

18.06

Paljud Tartu põhikoolilõpetajad püsivad gümnaasiumikoha ootel

18.06

Raadiouudised (18.06.2026 15:00:00)

18.06

USA ja Iraan sõlmisid esialgse kokkuleppe relvarahu jätkumise osas

18.06

Ilm läheb soojemaks

18.06

Brüsselis kohtuvad NATO kaitseministrid ja Euroopa Liidu riigijuhid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo