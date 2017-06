Tulistamises haavata saanud kongresmen on pärast operatsiooni raskes seisus

Arstide sõnul vajab Louisianast pärit poliitik lisaoperatsioone. Ründaja poolt lastud kuul läbis Scalise'i puusa, vigastas siseorganeid ning tekitas suure verejooksu, vahendasid Politico ja ERR-i teleuudised.

USA president Donald Trump käis Washingtonis asuvas haiglas Scalice'i vaatamas. Juhtum on tekitanud pausi ka Washingtoni poliitilises elus, sest mitmed poliitilised menetlused ja sammud on seetõttu edasi lükatud.

Mõlema partei poliitikud on juhtunu karmil hukka mõistnud ning paljud on rõhutanud, et intsidendi asjaolud on kurvad ka seetõttu, et poliitikute pesapallimäng on üks ühiseid sündmusi, kus erinevate seisukohtadega rahvaesindajad saavad vastasseisu unustada.

Poliitikut tulistati kongressi esindajate pesapallitreeningul Virginias kolmapäeva hommikul. Tulistamise järel toimetati haiglasse viis inimest, nende seas ka ründaja ise. Tulistaja suri haiglas.

Politsei teatel oli ründajaks 66-aastane James T. Hodgkinson ja ilmselt oli rünnak ette kavatsetud.

Teadaolevalt oli tulistaja olnud Demokraatliku Partei presidendikandidaadi Bernie Sandersi innukas toetaja. Samuti oli teada, et ta oli juba varem vägivaldselt käitunud, korduvalt seadusega pahuksis olnud ning tema suurenevat viha oli näha ka tema sotsiaalmeedia postitustest, mis on praeguseks teenusepakkujate poolt maha võetud.