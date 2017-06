Saar tahaks Kääriku ja ERR-i kompleksi uuesti valitsusse tuua

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on Kääriku spordikompleksi arendus ja ERR-i uue telekompleksi ehitamine valitsuse jaoks endiselt prioriteetsed projektid; kuigi kevadel nende jaoks raha ei leitud, plaanib Saar võimalusel need sügisel uuesti valitsuse ette viia.

"Need on jätkuvalt meie prioriteedid, aga selle eelarvemenetluse raames me seda kokkulepet ei saavutanud," ütles Saar BNS-ile.

Saare sõnul arutas kabinet riigieelarve strateegia koostamise raames erinevaid projekte ja kinnisvarainvesteeringuteks ette nähtud limiit ERR-i telekompleksile ja Käärikule raha eraldada ei võimaldanud. "Tehti pigem ära need asjad, mis olid väga ajakriitilised," ütles ta.

"Mina loodan sellele, et suvine majandusprognoos annab mulle võimaluse juba sügisese eelarvemenetluse raames vähemalt midagi nendest teemadest arutada, aga eks see on praegu kõik selline kohvipaksu pealt ennustamine, kas mul see võimalus tekib või ei," rääkis Saar.

Mõnevõrra keeruliseks teeb olukorra Saare sõnul see, et tegemist on väga suurte investeeringutega.

"Kääriku puhul me räägime suurusjärgust 12 miljonit eurot ja ERR-i puhul suurusjärgust 50 miljonit eurot, need on väga suured mahud, mis seal salata," märkis ta.

Vastuseks küsimusele, et kumba projekti ta vajadusel eelistab, vastas Saar, et "need on erinevad valdkonnad ja neid on raske omavahel võrrelda". "Tulenevalt sellest, et Kääriku investeeringuvajadused on selgunud oluliselt varem kui ERR-i investeeringud, siis siiamaani on Kääriku meie jaoks esimene prioriteet ja sellele järgnevad kõik teised," ütles kultuuriminister.

Saar soovib 11,5 miljoni euroga arendada 2021. aastaks välja Kääriku spordikeskuse, millest saaks Eesti spordi olümpiaettevalmistus- ja treeningkeskus. Kultuuriministri hinnangul on Kääriku väljaehitamine Eesti spordi olümpiaettevalmistus- ja treeningkeskuseks oluline ja vajalik samm Eesti spordimaastiku arendamisel. Eestis ei ole ministeeriumi hinnangul spordilaagrite läbiviimiseks ühtset kompleksi.

Valitsuskabinet arutas kevadel ka Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kava ehitada seniste telemajade renoveerimise asemel uus kaasaegne telekompleks raadiomaja sisehoovi; uue kompleksi ehitus ja sisustus lähevad maksma üle 50 miljoni euro. Toonase kava kohaselt oleks uue kompleksi ehitustööd kõige varem saanud alata 2019. aastal ja hoone oleks lõplikult valmis 2022. aastal.