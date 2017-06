Tartu tagurpidi maja saab viimast siseviimistlust

Tagurpidi maju on Euroopas mujalgi, näiteks Poolas ja Saksamaal. Eestis aga midagi sellist varem tehtud ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks sellele, et maja on tagurpidi, põrandaparkett on laes ja laelambid põrandal, on hoone ka seitsmekraadise nurga all kaldu.

Maja valmis ehitanud OÜ Peapeal loodab tulevikus turismiatraktsiooniga ka piletitulu teenima hakata.

"See lõpuosa on ikkagi natuke veninud ja seda lihtsalt põhjusel, et ongi oluliselt keerulisem, kui me alguses aimasime. Esiteks ehitajatel oli keerulisem. Juba projekteerijatel oli keerulisem, siis ehitajatel ja praegu on siis mööblipaigaldus, mis on väga-väga palju keerulisem kui tavamajas. Sest kõik tuleb panna põrandasse, mis meie mõistes tähendab lage, nii et see on keeruline," tunnistas Tagurpidi Maja eestvedaja Kuldar Leis.

Lisaks sellele, et mööblipaigaldus arvatust rohkem aega võtab, oli maja ehitamine keeruline ka arhitektuuriliselt.

"Kuna ta on ka mitut pidi kalde all see maja, siis talle mõjuvad nii tuulejõud kui ka ta tahab ise ümber kukkuda oma loomupäraselt. Ehk siis see konstruktiivselt oli üsna keeruline. Oma olemuselt on ta tavaline, tädi Maali majaks kutsume teda, klassikaline viilkatusega. Et selline ta on, erilist arhitektuuri justkui pole," rääkis arhitekt Indrek Taukar.

"See on tegelikult päris tavaline ühe pere elamu, kus on siis kaks korrust ja viilkatust, magamistuba, köök, elutuba, lastetuba ja vanaema tuba," lisas Kuldar Leis.

Tagurpidi maja loodetakse külastajatele avada paari nädala pärast, juuli alguses.