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Tartus on avatud ajuteadlase Jaan Aru raamatust inspireeritud väljapanek

Eesti
Tartu Ülikooli muuseumi avastusruum
Tartu Ülikooli muuseumi avastusruum "Aju vabaduse labor". Autor/allikas: ERR
Eesti

Tartu Ülikooli muuseumi avastusruum "Aju vabaduse labor" aitab mõista, kuidas inimese aju toimib ja areneb. Ajuteadlase Jaan Aru raamatust inspireeritud väljapanek läheneb mänguliselt laste keskendumisvõimele, õppimisele ja vaimsele heaolule.

Lastega peredele loodud väljapanekul saab igaüks omas tempos katsetada, kuidas igapäevased tegevused meie mõtlemist kujundavad ning mida tähendab see, kui aju on päriselt vaba.

"See sõnapaar põhimõtteliselt tähendabki seda, et aju on vaba tegema igasugu põnevaid asju; seda, mis me ise tahame, vaba õppima," lausus Hullu Teadlast mängiv Klaus-Peeter Ladva.

Et julgustada lapsi iseseisvalt avastama, suunab labor külastajaid esmalt asjade kaalu või pikkust oletama ja seejärel üle mõõtma. Nii õpetatakse lastele, et eksimine on inimlik.

Mänguruumist leiab ka paigad, kus saab stiimulite keskel teadlikult aja maha võtta.

"Näiteks meil on igavlemise koopas, mis ongi mõeldud selleks, et lihtsalt olla ja natuke igavleda, sest see on hästi oluline meie loovuse esiletulemiseks," ütles Ladva.

Ekraaniaja keelamise asemel saavad lapsed näitusel klotsidest kokku laduda oma unistuste päeva, mis aitab mõtestada nutiseadmete mõju tähelepanule.

"Kui sa ette ära valid, et mida ma homme teen, kas sa päriselt valiksid, et ma olen kolm tundi nutitelefonis? Tõenäoliselt mitte, mis juba näitab natuke seda, et sa ei ole päris vaba tegema neid valikuid;" lausus Ladva.

Väljapanek jääb muuseumis avatuks püsinäitusena.

Toimetaja: Marko Tooming

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