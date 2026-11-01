Politsei tegi Tallinnas Pirital paugutamiste tõttu reidi

Merivälja kandis kogunevad noored õhtuti kas poe juurde või parki. Need, keda reede õhtul kohtasime, võisid olla vanuses 10 kuni 15. Mõned nooremadki. Kohalike sõnul kostavad õhtuti piirkonnas paugud.

Need, kellega jutule saime rääkisid, et nemad ise pauku ei tee. Politseiga nad aga kohtuda ei soovinud. Politseil on keeruline tuvastada, kes konkreetselt pauguteid kasutab ja korda rikub.

"Ega me ei ole seda ka fookusesse võtnud, Põhjusel, et noored otsivad seeläbi tähelepanu, et politsei reageeriks ja siis saaks oma Tiktoki maailma sisu rohkem luua," ütles PPA vanemkomissar Mari-Liis Mölder.

Kes tabatakse, selle suhtes alustatakse menetlust. Pirita linnaosavanem Kaido Saarniit ütles, et probleem ei ole see, kui noored kogunevad. Probleem algab siis kui nad hakkavad teisi inimesi häirima.

"Neid paugutamisi on kuulda mitte ainult Merivälja asumis, vaid kaugemalegi. Oleneb, millega pauku tehakse," lausus Saarniit.

Linnaosavanema sõnul tuleks lastele jagada selgitusi kodus. Linnaosa poolt jäävad aasta lõpuni Pirita ja Merivälja kandis liikuma turvapatrullid.

Mölder ütles, et sellist ohtu, nagu on olnud Prantsusmaal, Itaalias ja mujal, kus noorte kogunemised on toonud kaasa tõsised tagajärjed, Eestis tunda ei ole.