Tallink ja Tallinna sadam peavad raskeveokite ümbersuunamist Muugale võimalikuks

Tallinki ja Tallinna sadama juhid peavad võimalikuks seda, et kaubalaevalt Sea Wind hakataks raskeveokeid vastu võtma Tallinna Vanasadama asemel Muuga sadamas. See leevendaks ettevõtete kinnitusel oluliselt Tallinna liikluskoormust.

Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles ERR-ile, et Sea Windi viimine Muugale leevendaks kesklinna liikluskorraldust ning vähendaks muuhulgas ka reisisadama koormust.

"Lisaks annaks see meile paremaid võimalusi uute kaubavoogude saavutamiseks ning kui veel suuremat pilti vaadata, siis valmistaks ette ka Rail Balticu pikendamist Skandinaaviasse. Seega tegemist on meie jaoks olulise teemaga ning soovime peagi jõuda ka tulemusteni," rääkis Kalm.

Kalm rääkis, et Muuga sadamas on ro-ro laevade teenindamiseks infrastruktuur olemas. "Kõigil seotud osapooltel tuleb pigem teha töökorralduslikud muudatused, aga need on teostatavad," sõnas ta.

Tallink Grupi juhatuse esimees Janek Stalmeister ütles, et Tallink on olnud üheks selle mõtte vedajaks nii Tallinnas kui Helsingis. "Kui Helsingis on see Vuosaari näol juba mõni aasta tagasi teostunud ja tulemused on positiivsed, siis usun, et see on võimalik ka Tallinnas," ütles ta.

"Meie hinnangul võidaksid sellest kõik, see oleks win-win lahendus nii Tallinna Sadamale, Muuga sadamale, Tallinna linnale kui meie kliendile. Paljude meie klientide jaoks oleks tegemist ka väga praktilise lahendusega - nad ei peaks enam seisma kesklinna ummikutes ning jõuaksid ringteelt oluliselt kiiremini Muugale," lisas Stalmeister.

ERR küsis kommentaari ka Tallinna tegevlinnapealt Taavi Aasalt, ent Raepressist öeldi, et kuna Aas on puhkusel, siis enne reedet temalt kommentaari saada võimalik ei ole. Raepressi kinnitusel on tegemist eelkõige ettevõtete omavahelise aruteluga, kuhu linnavõim otseselt seotud ei ole.