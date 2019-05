Soome laevandusettevõtte Eckerö Line'i uus kaubalaev, mis võtab lisaks veokitele peale ka sõiduautosid, mahutab kaks liinikilomeetrit sõidukeid. Uus, veel nimetu laev hakkab Tallinna ja Helsingi vahet sõitma kaks korda päevas ning silduma Tallinna kesklinnas asuvas A-terminalis. See tähendab, et sõidukid, mis laevale ja sealt maha sõidavad, hakkavad eeskätt koormama Põhja puiesteed ja Ahtri tänavat.

Mis kell laev Tallinna jõuab ja siit lahkub, ettevõtte Eesti filiaali juht Katrin Sirk-Aun ei ütle. "Me paegusel hetkel ei avalikusta neid kellaaegu. Mei ei saa seda teha," ütles Sirk-Aun, viidates vajadusele esmalt laevamüüjaga leping allkirjastada.

Ka Tallinna Sadam kommenteeris, et nende teada on hetkel tegemist veel eellepinguga, mistõttu kellaegade ja muu kohta nad enne lepingu sõlmimist kommentaare jagada ei saa. Seega pole teada, kas laevad hakkavad käima tipptundidel või mingil muul ajal.

Kuigi kaubaliikluseks on Tallinna Sadamal olemas Muuga sadam, mis säästab kesklinna liiklust raskeveokitest ja linnaõhku täiendavast saastest, siis seda Eckerö kaubalaevad vähemalt esialgu seda kasutama ei hakka. Samal ajal on ettevõtte kodulehel kirjas, et nende eesmärk on keskkonda oma tegevusega võimalikult vähe koormata.

Sirk-Aun põhjendab A-terminali kasutamist asjaoluga, et tegemist on nende statsionaarse tegutsemiskohaga, kus väljub ka nende teine laev M/S Finlandia. Eckeröl on A-terminali kai kasutamise eelisõigus. "Me saame ka oma olemasolevat tööjõudu seal palju paremini opereerida," lisas Sirk-Aun.

Muuga terminal aga ei ole nende tegevuseks praegu sobiv.

"Muuga terminal on meil teoreetilises perspektiivis, aga sealne infrastruktuur ei vasta sõiduautode ja tavareisijate teenindamisele. Väga tähtis osa meie laevareisijaskonnast on sõidu- ja pakiautoga reisijad, aga Muuga ei ole valmis nende teenindamiseks ja Muuga ramp ehk sildumine ei sobi meie uuele laevale hetkel. Aga see ei ole tulevikus välistatud, teeme Tallinna Sadamaga tööd, et tulevikus viia see Muugale," ütles Sirk-Aun.

Ehkki ta ei oska veel tähtaegu nimetada, loodab ta selleni jõuda 2020. aasta lõpus.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniuht Sirle Arro kinnitab, et Eckerö võimalik täiendav laev on plaanis suunata Muuga sadamasse nii kiiresti kui võimalik.

"Hetkel tegeleme infrastruktuuri kohendamise vajaduste kaardistamise ja sobivaks muutmise selgitamisega. Muuga sadamas on ro-pax tüüpi laevadele sobilik infrastruktuur piiratum," tõdes Arro. "Igale laevale tuleb eraldi ja vastavalt laeva tüübile ning kapteni nõudmistele ette valmistada kai - näiteks vendrite tüüp ja kõrgus - ja ramp. Kuna kai ja rambi ettevalmistamiseks tuleb teha märkimisväärseid investeeringuid, saab sellega tegelema hakata siis, kui on kindel, milline laev tuleb."

Tallinn ei tea midagi

Ehkki uus laev peaks liinile jõudma ja kilomeetrite kaupa täiendavat liiklust Tallinna kesklinna tekitama juba juunikuus ehk tõenäoliselt vähem kui kuu aja pärast, ei tea Tallinna transpordiamet sellest midagi. Ameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa tõdeb, et kuuleb seda ajakirjaniku käest.

"Iga täiendav laev, mis sildub Tallinna kesklinnas, loomulikult pingestab kesklinna liiklust. Otsest kohustust küsida selleks luba ühestki õigusaktist ei tulene, aga eks ta selline hea tava oleks anda teada, et oleks võimalik vaadata üle kasvõi liiklusvoogude juhtimist fooridega mingil viisil," ütleb Rüütelmaa. "Kindlasti nüüd selle informatsiooni peale võtame kokku koosoleku, vaatame liiklusolukorra üle, teeme väikese analüüsi, mida see kaasa toob. Lisaks peame nüüd suhtlema nii Tallinna Sadama kui ka laevafirmaga."

Sirk-Aun jääb vastuse võlgu, miks Eckerö Line ei ole linna kavandatavast uuest laevast teavitanud.

"Teavitasime sellest Tallinna Sadamat, aga Tallinna Sadam teeb koostööd linnaga. Ausalt öeldes me pole ka varem laevade toomisest Tallinna linna teavitanud, vaid ainult Tallinna Sadamat," ütles Sirk-Aun.

Tallinna Sadam jättis küsimusele, miks nad transpordiameti teavitamata on jätnud, vastamata.

Linn on rajamas Reidi teed just selleks, et raskeveokitest põhjustatud liikluskoormust kesklinnast mööda vedada, kuid see teenindab eeskätt D-terminali. Seda niikuinii Eckerö Line kasutada ei saa. Ometi leiab Rüütelmaa, et kui Reidi tee juba valmis oleks, aitaks see pisutki liiklusolukorda leevendada.

Üheks lahenduseks võiks olla ummikumaks, et et panna laevafirmasid oma liiklust kesklinnast mujale korraldama, kuid kohalik omavalitsus saab kehtestada üksnes neid makse, mida seaduseandja on üles loetlenud.

"Võimalik, et see võiks olla üks lahendus, kuidas seda reguleerida, aga täna seadusandlus midagi sellist pole ette näinud. Kohaliku maksu saab kehtestada ikkagi kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu, aga kuna ummikumaksu seal täna nimetatud ei ole, siis seda kehtestada ka ei saa," tõdeb Rüütelmaa.

Seni on aga Tallinna tänavad kõigile avalikuks kasutamiseks vabad ja kedagi keelata ei saa. Ka ettevõtlus on vaba, tõdeb Rüütelmaa.