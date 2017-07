Järsi külas avati Eesti esimene täpsusorienteerumise püsirada

Kui Eestis on neil päevil esimest korda käimas orienteerumise maailmameistrivõistlused, siis nädalavahetusel on Lääne-Virumaal kõikidel soovijatel võimalik oma võimeid proovile panna Eesti esimesel täpsusorienteerumise püsirajal, mille läbimine on jõukohane ka liikumispuudega inimesele.

Tamsalu vallas Järsi külas asuvasse Puhta Vee teemaparki rajatud Eesti esimene täpsusorienteerumise püsirada on erakordne selle poolest, et seal saab kasutada teadaolevalt maailma esimest täpsusorienteerumise nutirakendust, mille tegemine osutus oodatust keerulisemaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mis me algselt plaanisime, läks kõik vastu taevast - nagu ikka igasugune asi, et plaanidest jäävad ainult ideed. Lõpuks jõudsime ringiga Tallinna tehnikaülikooli IT teaduskonda, kus Martin Verrev ja tema tundengite grupp tulid meile appi ja me saime suurepärase nutirakenduse, et seda asja teha," selgitas MTÜ Ökokratt juhatuse liige Priit Adler.

Rada testinud orienteerumistreeneri Piret Niglase sõnul on nutirakenduse kasutamine heaks võimaluseks ühendada noorte sõltuvus nutiseadmetest ja liikumine.

"See rakendus annab täiesti uue võimaluse ja näitab lastele, kuidas nutiseadet saab veel kasutada. See avardab nutiseadmete kasutamise võimalust tohutult," ütles Niglas.

Orienteerumistreeneri sõnul on 1,3 kilomeetrit pikk ja mööda teid kulgev rada jõukohane kõigile, vajalikud on vaid orienteerumiskaardi lugemisoskuse algteadmised.

Täpsusorienteerumise ja tavalise orienteerumisjooksu vahe on selles, et täpsusorienteerumise kontrollpunktis tuleb valida, milline seal olevast tähisest on õige.

Projekti eestvedajate sõnul on järgmine täpsusorienteerumise püsirada plaanis teha Kuusalusse.