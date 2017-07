RIA otsib e-valimiste proovihäkkijat

Riigi infosüsteemi amet (RIA) kuulutas välja hanke, et katsetada e-valimiste süsteemi ja rakenduste turvalisust ehk põhimõtteliselt otsitakse proovihäkkimistel süsteemi võimalikke vigu, et need õigeks valimisajaks kõrvaldada.

Hanke tingimuste järgi tahetakse, et häkkimise läbiksid häälte kogumise infosüsteem, valija arvutites töötav tarkvara, valimiste veebileht ja muu e-valimiste tehniline taristu, kirjutab Eesti Päevaleht.

Selle kaudu soovib RIA veenduda, et infosüsteemis ega rakendustes ei oleks haavatavusi, mille tõttu on võimalik hääletamistulemusi näha või muuta või muul moel süsteemiga manipuleerida.

Turvalisuse katsetaja peab koostama turvavigade kohta raporti, milles ta toob esile ka võimalikud ohustsenaariumid ja soovitused, kuidas vigu lahendada.

Proovihäkkimisi korraldab RIA enne kõiki valimisi, selleks on kasutatud eri ekspertide arvamust ja palutud neil süsteemi katsetada.

"Varasemate turvatestimiste tulemustest me rääkida ei saa, sest see info on turvalisuse aspektist tulenevalt konfidentsiaalne. Niipalju saab öelda, et praegune testimisperiood jääb umbes kuu pikkusesse perioodi ning see jätab piisava aja ka selleks, et kui peakski ilmnema mingeid kitsaskohti või turvanõrkusi, siis jääb aega need korda teha," ütles RIA pressiesindaja Helen Uldrich.