Laupäeval on ilm vihmane

Põhja-Euroopas oli kõige mõjusamaks madalrõhkkond (M), mis tänase päeva jooksul liikus üle Eesti Soome lahe suunas ja mis saabuval ööl liigub edasi Ahvenamaa poole. Päevaks koondub keeris Botnia lahele ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmahooge. Puhub võrdlemisi tugev lõunakaare tuul ning õhusoe jääb öösel 10 kraadi lähedale, päeval tõuseb 15 kraadi ümbrusse.

Öö tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Paiguti on udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 m/s ning sooja on 8 kuni 14 kraadi.

Hommikune taevas on valdavalt pilves ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 10 kui 14 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul iiliti 16 m/s ja õhutemperatuur jääb vahemikku 13 kuni 17 kraadi.

Pühapäeva öösel liigub vihm üle maa itta ja sajud harvenevad hommikuks. Ennelõunal võib kohati veel Ida-Eestis vihma sadada. Tuul on mõõdukalt tugev ning sooja on öösel 8 kuni 14, päeval 14 kuni 18 kraadi. Esmaspäev tuleb sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Öine õhutemperatuur võib aga tublisti kõikuda, sooja on 3 kuni 13 kraadi, olenevalt kus asute, maapinna lähedal võib langeda ka 0 kraadini. Päevane õhusoe kerkib aga taas kuni 18 kraadini. Teisipäeva öö on soojem ja veel sajuta, päeval võib aga taas vihma tulla. Ja kolmapäeval võib õhusoe tõusta lausa kuni 20 kraadini.