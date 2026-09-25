X!

Putin: Venemaa ei valmistu konfliktiks Euroopaga

Välismaa
Venemaa riigipea Vladimir Putin.
Venemaa riigipea Vladimir Putin. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Välismaa

Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil.

Kremli juht lisas, et Venemaal pole tegelikku motiivi pingeid eskaleerida ja kritiseeris Euroopa riike, mis on väitnud vastupidist.

"Paljud Euroopas räägivad Venemaa rünnaku ootusest ja usuvad seetõttu, et peavad end ise ette valmistama vaenutegevuseks, sõjaks Venemaaga," ütles Putin Peterburis ajakirjanikele.

"Tahan veel kord rõhutada: me ei valmistu mitte mingisuguseks vaenutegevuseks Euroopaga," lisas ta.

Mitmed Ukraina Euroopa liitlased on väljendanud muret võimalike varjatud Venemaa rünnakute pärast oma pinnal, samal ajal kui Ukraina sõda kestab juba viiendat aastat.

Selle kuu alguses süüdistas Saksamaa Moskvat augustis Leipzigi lennujaamas droonirünnaku kavandamises, samas kui Poola on hoiatanud, et Venemaa võib tulistada droone ja rakette Ukrainat toetavate riikide pihta.

Putin lisas, et Venemaa kaalub pärast hiljutisi Ukraina rünnakuid Venemaa vastu oma seisukohta, kas jätkata Ukrainaga rahuläbirääkimisi.

"Mis puudutab ettepanekuid läbirääkimiste taasalustamiseks, siis jah, need on kõik laual ja kõik on võimalik – kuid pärast kõike, mida nad on teinud, mõtleme hoolikalt, milliseid vastusamme me peame astuma," ütles Putin.

Ühtlasi sõnas Venemaa riigijuht, et riigis ollakse kursis, kuidas Balti riikides rikutakse venekeelse elanikkonna õigusi.

"Me juba teame, kuidas reageerida ja oleme välja töötanud konkreetse lähenemisviisi. Me reageerime humanitaartasandil, kooskõlas rahvusvahelise õigusega," ütles Putin.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

nutiproov

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:19

Putin: Venemaa ei valmistu konfliktiks Euroopaga

22:10

Henn avamängu eel: kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu

22:00

ETV spordisaade, 25. september

21:48

Glinka ja Lajal said napid kaotused Uuendatud

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:22

Eesti naiskond kaotas maleolümpial Inglismaale, meeskond viigistas Ecuadoriga

21:14

Laupäeval on ilm vihmane

21:11

Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga

21:10

Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad

20:56

USA-s algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess Tiktoki üle

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

24.09

Ligi palgamuredest: kurta kõige kõvemini ei sobi nendel, kellele tehakse positiivne erand

06:26

Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks

17:42

Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast Uuendatud

06:26

Emor: Reformierakonna ja Parempoolsete toetus pööras tõusule

06:53

Kümned ÜRO delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist

24.09

Uuring: kuus kuni kaheksa tundi und öösel seostub väiksema haigusriskiga

06:27

Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi

24.09

Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala

11:47

Rektorid: ajateenistus peaks algama jaanuari ja augusti alguses

08:34

Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet

ilmateade

SPORT

22:10

Henn avamängu eel: kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu

22:00

ETV spordisaade, 25. september

21:48

Glinka ja Lajal said napid kaotused Uuendatud

21:22

Eesti naiskond kaotas maleolümpial Inglismaale, meeskond viigistas Ecuadoriga

loe: kultuur

18:28

VAT teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus "Kuuratsanikud"

18:28

Illustratsioonifestivali korraldaja: üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga

15:53

Taavi Teplenkov: mul on filmi võtteplatsil keeruline endaga toime tulla

15:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Cecilia, Madonna, Kermo Murel jpt

loe: eeter

16:04

Tänavakunstnik Kryptik: tänavakunsti tegemiseks on praegu rohkem võimalusi

12:40

Arun Tamm: AI näitlejate ja filmide tulek on rohkem kui realistlik

11:05

Hendrik Relve viib rännusaate 25. eetriaastal seiklema ookeanisaartele

10:15

Eesti ainus artišokikasvataja: tänavune suvi oli nende jaoks väga hea

Raadiouudised

19:15

Kaitseväe Narva linnaku valmimine nõuab oodatust rohkem aega ja raha

19:15

Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda EL-ile rohkem kaalu

19:10

Euroopa Liit tahab tugevdada konkurentsivõimet, et vastu seista Hiina ja USA survele

19:05

Meremuuseumis avati "Hõbevalge" juubelinäitus

19:05

Kohus mõistis süüdi Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu

19:05

Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet

19:00

Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad

18:35

Päevakaja (25.09.2026 18:00:00)

15:20

Raadiouudised (25.09.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (25.09.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo