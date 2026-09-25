Putin: Venemaa ei valmistu konfliktiks Euroopaga

Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil.

Kremli juht lisas, et Venemaal pole tegelikku motiivi pingeid eskaleerida ja kritiseeris Euroopa riike, mis on väitnud vastupidist.

"Paljud Euroopas räägivad Venemaa rünnaku ootusest ja usuvad seetõttu, et peavad end ise ette valmistama vaenutegevuseks, sõjaks Venemaaga," ütles Putin Peterburis ajakirjanikele.

"Tahan veel kord rõhutada: me ei valmistu mitte mingisuguseks vaenutegevuseks Euroopaga," lisas ta.

Mitmed Ukraina Euroopa liitlased on väljendanud muret võimalike varjatud Venemaa rünnakute pärast oma pinnal, samal ajal kui Ukraina sõda kestab juba viiendat aastat.

Selle kuu alguses süüdistas Saksamaa Moskvat augustis Leipzigi lennujaamas droonirünnaku kavandamises, samas kui Poola on hoiatanud, et Venemaa võib tulistada droone ja rakette Ukrainat toetavate riikide pihta.

Putin lisas, et Venemaa kaalub pärast hiljutisi Ukraina rünnakuid Venemaa vastu oma seisukohta, kas jätkata Ukrainaga rahuläbirääkimisi.

"Mis puudutab ettepanekuid läbirääkimiste taasalustamiseks, siis jah, need on kõik laual ja kõik on võimalik – kuid pärast kõike, mida nad on teinud, mõtleme hoolikalt, milliseid vastusamme me peame astuma," ütles Putin.

Ühtlasi sõnas Venemaa riigijuht, et riigis ollakse kursis, kuidas Balti riikides rikutakse venekeelse elanikkonna õigusi.

"Me juba teame, kuidas reageerida ja oleme välja töötanud konkreetse lähenemisviisi. Me reageerime humanitaartasandil, kooskõlas rahvusvahelise õigusega," ütles Putin.