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Teheran pakkus USA-le plaani Hormuzi väina taasavamiseks

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Abbas Araghchi reedel ÜRO peaassambleel.
Abbas Araghchi reedel ÜRO peaassambleel. Autor/allikas: AP Photo/Yuki Iwamura/Scanpix
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Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et Teheran pakkus Washingtonile plaani, mis näeb ette Hormuzi väina taasavamise laevaliikluseks seitsme päeva jooksul.

"Iraan on edastanud Ühendriikidele Katari kaudu konkreetse seitsmepäevase plaani. Kui vajalikud tingimused on täidetud, saab väina taasavada ja tavapärase laevaliikluse taastada seitsme päeva jooksul," ütles Araghchi reedel ÜRO-s.

Iraani välisminister lisas, et valik on nüüd Ühendriikide teha.

"Iraan ei nõustu sunni, ähvarduste ega hirmutamisega ning Iraan ei loobu surve all oma suveräänsetest õigustest," sõnas Araghchi.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

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