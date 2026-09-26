Ukraina ründas droonidega Venemaal Ilski naftatöötlemistehast

Venemaa ja Ukraina seirekanalid teatasid plahvatustest rafineerimistehase piirkonnas, kuna droonide tegevus jätkus öö läbi.

Krasnodari krai kuberner Venjamin Kondratjev ütles, et droonid ründasid Severski rajooni, kus rafineerimistehas asub, ning väitis, et oli hukkunuid ja üks inimene sai raskelt vigastada.

Kondratjev ütles, et droonide rusud kahjustasid ka üht elumaja ning et rajoonis puhkesid tulekahjud kahes ettevõttes. Ta ei täpsustanud, millised need ettevõtted olid.

Sõltumatu Venemaa meediaväljaanne ASTRA teatas, et tunnistajate filmimaterjali analüüs näitas, et üks tulekahjudest oli Ilski naftatöötlemistehases.

Kyiv Independent ei suutnud iseseisvalt kontrollida, kas Ilski naftatöötlemistehas oli üks rünnatud rajatistest ega hinnata kahjude ulatust.

Ilski naftatöötlemistehas, mis asub umbes 500 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevast territooriumist, on Lõuna-Venemaa üks suuremaid naftatöötlemisrajatisi, tootes aastas ligi 6,6 miljonit tonni kütust.

Kogu täiemahulise sõja vältel on Ukraina üksused seda rajatist korduvalt rünnanud. ASTRA andmetel oli rafineerimistehast juuniks tabatud vähemalt 16 korral.

Ukraina kindralstaap kinnitas 2. juunil aset leidnud rünnakut rafineerimistehasele, mis põhjustas suure tulekahju. Ukraina väed ründasid rajatist uuesti 8. augustil, mille järel teatas kindralstaap tabamusest, millele järgnes tulekahju rafineerimistehase territooriumil.

Krasnodari krai, strateegiline piirkond Venemaa Musta mere rannikul, on sattunud üha sagedamini Ukraina droonirünnakute alla, kuna Kiiev laiendab oma rünnakute ulatust sügavale Venemaa territooriumile.

Ukraina on üha sagedamini võtnud sihtmärgiks Venemaa naftatöötlemistehased ja muu energiainfrastruktuuri, püüdes häirida kütusetarnet Venemaa sõjaväele ja vähendada tulu, mida kasutatakse Moskva sõja rahastamiseks.