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Saksamaa kahtlustab droonitootja lähedal toimunud süütamises Venemaad

Välismaa
Süütamise sündmuspaik
Süütamise sündmuspaik Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Wolfgang Maria Weber
Välismaa

Saksa uurijad kahtlustavad, et Münchenis asuvate kaitsetööstusettevõtete Rohde & Schwarz ja Helsing kontorite lähedal toimunud süütamise taga on Venemaa sõjaväeluure (GRU), kirjutab ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Süütamine toimus Münchenis 3. septembril, mil möödasõitvast autost visati Rohde & Schwarzi ja Helsingi peakorterite lähedal asuvale ehitusplatsile mitu süüteseadeldist.

Vahejuhtumis keegi vigastada ei saanud. Kahjustused olid väikesed ja põleng kustutati kiiresti.

Rohde & Schwarz tegutseb turvalise side ja kaitsetehnoloogia valdkonnas. Helsing arendab tehisintellekti ja mehitamata süsteeme ning toodab lahingudroone, mida Ukraina kasutab rindel.

Uurimisandmetel pidas politsei hiljem kinni kaks Bulgaaria kodanikku – 28-aastase naise ja 38-aastase mehe. Kahtluste kohaselt on tegemist Venemaa luureteenistuste värvatud madalama astme täideviijatega, kes pidid rahalise tasu eest sabotaažiakte toime panema.

Saksamaa õiguskaitseorganid seostavad süütamist GRU-ga, kirjutab ajaleht viidates anonüümseks jäänud julgeolekuametnikele.

See on juba teine viimastel kuudel Saksamaal toimunud vahejuhtum, mille taga nähakse Venemaa luuretegevust. Samuti kahtlustatakse, et GRU valmistas augusti alguses ette rünnakut Leipzigi lennujaamale.

Süütamine leidis aset ajal, mil kogu Euroopas on sagenenud arvatavad sabotaažiaktid, mida lääneriikide ametnikud seostavad Venemaaga.

Taani teatas septembri alguses, et Moskva püüdis värvata Taani kodanikke, et korraldada sabotaažioperatsioone kohalike kaitsetööstusettevõtete vastu.

Augusti lõpus pidas Slovakkia politsei kinni kolm välisriigi kodanikku, keda kahtlustati plaanis süüdata Ukrainale kuuluv Skyetoni tehas, kus toodetakse kõrgtehnoloogilisi seiredroone.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

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