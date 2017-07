Urmi Reinde: Savisaare nimekirja lähevad tema Facebooki toetajad

Reinde ja üürnike liidu esimees Peeter Tedre on otsustanud Keskerakonna endise esimehe Savisaare nimekirjas kandideerida. "Tort on tegelikult juba valmis, nüüd on vaja veel kirsse tordile," ütles Reinde esmaspäeval ERR-ile.

Reinde sõnul oleks lihtsalt näotu Savisaar praegu toetuseta jätta ning ta lausus, et küllap hakkab Savisaar nüüd ajakirjandusega meeleldi suhtlema.

Kuidas hakkavad Savisaare suhted Keskerakonnaga arenema, ütles Reinde: "Savisaar on suur kombinatsioonide meister. Ta naudib olukorda, tõmbab niite ja vaatab, mis hakkab juhtuma."

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar teatas laupäeval oma valimisliidu loomisest. Ta kinnitab Facebookis avaldatud videos "Savisaare Liit 2017", et ta on tagasi ning pole tegelikult kusagil ära olnudki.

"Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda. Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," märkis ta. "Me oleme kindel valik, õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui ka kogu Eestis."

Keskerakonna Tallinna nõukogu arutab Savisaare kandideerimist

Keskerakonna Tallinna nõukogu liikmed arutavad esmaspäeva pärastlõunal veel võimalust pakkuda Savisaarele üldnimekirja esinumbri kohta.

BNS-i küsimusele, kas Keskerakond ei hakka Savisaare ja enda vahele selget joont tõmbama, vastas erakonna pressiesindaja, et selle jaoks on veel veidi vara. "Tegelikult pole ta ju veel isegi kinnitanud, et ta enda valimisliidu teeb. See video oli ju ka suhteliselt ümar," ütles pressiesindaja, lisades, et uudist Keskerakonna ja Savisaare suhte katkestamise kohta ei tasu oodata.

"Ilmselt tuleb tavapärane sõnum, et kui Edgar soovib kandideerida ja annab sellest teada, siis meil on tema jaoks väärikas koht olemas. Mingi hetk ta peab ta ju midagi ütlema," lausus pressiesindaja.

Kandidaatide registreerimine kohalikeks valimisteks lõppeb 5. septembril.