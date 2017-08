Sotsiaalkindlustusamet uurib 32 000 euro ulatuses võimalikke arvepettusi

Meditsiiniseadmete müüjate arvepettused, mis kevadel meedia vahendusel avalikkuseni jõudsid, panid ka sotsiaalkindlustusameti uurima, kas nende poolt hüvitatavate invavahenditega võib olla tehtud samasuguseid pettusi.

Sotsiaalkindlustusamet palus "Aktuaalse kaamera" vahendusel anda endast märku inimestel, kellel on tehingu õigsuses kahtlusi ja inimesed haarasid initsiatiivi. Kokku kontrolliti kaheksa abivahendiettevõtte tehinguid 2016. aasta algusest kuni tänavu 31. märtsini.

"Nelja arve kohta oleme saatnud materjalid politsei- ja piirivalveametisse, ühe osas oleme lõpetanud lepingu ja seitsme osas kaheksast oleme teinud leppetrahvid kogusummas ligi 25 000 eurot ja selle ühe ettevõtte osas tagasinõude ligi 12 000 euro osas," selgitas sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna juhataja Raivo Piiritalo "Aktuaalsele kaamerale".

Konkreetsete ettevõtete nimesid Piiritalo öelda ei soovinud.

"Ma jätaks siin vastamata, aga ma saan öelda täna selle ühe ettevõtte nime, kellega me oleme lepingu lõpetanud ja see on osaühing Rehort."

Piiritalo sõnul sarnanes pettuste skeem sellele, mida kirjeldas kevadel saade "Pealtnägija" haigekassa puhul. Ettevõte näitas sotsiaalkindlustusametile, et ortoosid on konkreetse inimese jaoks valmistatud, tegelikult oli aga tegemist masstoodanguga, mis hinnalt palju odavam.

"Me võrdlesime, mis andmeid on ettevõte sotsiaalkindlustusametile esitanud, arvetega, mis ta meile esitas. Samuti, mida siis tegelikult inimestele müüdi - ehk need pildid ortoosidest, need arved, ja sealt me tõimegi selle ebakõla välja," selgitas Piiritalo meetodit.

Sotsiaalkindlustsuametil on leping kokku 75 ettevõttega, kes tegelevad abivahendite müügi ja rentimisega.