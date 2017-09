Peeter Ernits eitab pettust inimeste valimisnimekirja kaasamisel

Vanahärra Madis Zeik tunneb Keskerakonna Tartumaa piirkonna juhti Peeter Ernitsat juba mõnda aega. Nimelt aitab Ernitsa abikaasa Kersti, kohaliku, Ülenurme raamatukogu juhataja Madisel häid raamatuid leida. Mõnda aega tagasi sai Madis Kerstilt kõne, ja pisut hiljem helistas Peeter Ernits talle ise.

"Ernits tuli siia rääkima. Mina sain tema jutust aru, et tema tahab kandideerida, et kas mina olen nõus. Ma ütlesin, et minu pärast kandideerigu. Ja andsin allkirja ära. Aga, et mina ise selle poolt... Mina seda Keskerakonda ei seedi," rääkis Zeik.

Madis Zeik ei osanud enda sõnul arvatagi, et selle allkirjaga avaldas ta soovi Keskerakonna nimekirjas Kambia valla volikokku kandideerida. Tegemist võiks ju olla arusaamatusega. Kuid kui Kambja valimiskomisjon ei mõistnud ühte avaldust vaadates, kas isikukoodi lahtris on number kuus või kaheksa, otsustati avalduse esitajale helistada.

"Tegemist oli vanema naisterahvaga, sündinud 1932. Ja tema ei saanud üldse aru, et miks me helistame ja kes me oleme ja mida me tahame ja kuhu tema kandideerib," rääkis valimiskomisjoni liige Kersti Kull.

Kui komisjonist selgitati, et ta on esitanud allkirjastatud avalduse Keskerakonna nimekirjas valimistel osalemiseks, meenus prouale hiljuti Kambjas toimunud koosolek.

"Ja Keskerakonna Tartumaa piirkonna esimees kutsus neid Keskerakonda, Keskerakonda toetama. Mille peale siis vanaprouad tegid avaldused, saamata aru, et nad tegelikult on avaldused teinud kohalike omavalitsuste valimistele, kandidaadiks volikogu liikmeks," selgitas Kersti Kull.

Eilseks olid oma kandidatuuri tagasi võtnud kuus keskerakonna valimisnimekirja sattunud inimest. Lisaks sattus vähemalt üks inimene eksikombel ka loodava Kastre valla keskerakondlaste nimekirja.

Keskerakonna Tartumaa piirkonna juht Peeter Ernits ütles ERR-i raadiuudistele, et tema ei tea, kuidas inimesed valimisnimekirja said. "Kõik inimesed, ka Kambja vallas on kirjutanud oma kandideerimise avalduse oma käega," kinnitas Ernits.

Küll aga meenus Ernitsale külaskäik Madis Zeiki juurde. "Inimesed olid täiesti adekvaadsed, täiesti kained. Kui inimesed pärast ütlevad, et nad ei tea, mida nad tegid, kui nad on oma käega kirjutanud - ma ei oska selle koha pealt mitte midagi öelda," lausus Ernits.

Probleem on Ernitsa sõnul hoopis selles, et kui Kambja valimiskomisjonil tekkis probleem isikukoodi väljalugemisega, helistati selguse huvides avalduse teinud prouale, mitte talle kui Tartumaa volitatud keskerakondlasele.

Info Kambja ja loodavas Kastre vallas toimunust oli neljapäeva õhtuks jõudnud ka riigi valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli kõrvu.

Ta tuletas meelde, et oma kandidatuuri tagasivõtmiseks on kõigil aega kuni valimisnimekirjade registreerimiseni, mille viimane tähtaeg on kümnendal septembril. Ning veel kolm päeva pärast registreerimist.