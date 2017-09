Kui päeva esimeses pooles kasutavad hoonet Sinimäe kooli ja Vaivara lasteaia õpilased, siis pärast lõunat on see kõigi vallaelanike päralt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saali vastu on huvi tundnud ka lähedalasuvate Sillamäe ja Narva linna spordiklubid. Seega ei karda vallajuhid, et vaid 400 elanikuga Sinimäe alevikku ehitatud spordirajatis kasutust ei leiaks.

Spordihoone ehitas valmis AS Eviko.

"Kogu sellest viieaastasest perioodist võiks teha ühe väikese raamatu, mis oleks abiliseks mõnele omavalitsusele, kes on lävepakul, kas ehitada endale uus kool ja uus spordihoone. Seal oleks päris head õppematerjali ja ei peaks jalgratast leiutama," rääkis spordihoone ehituse eestvedaja Heiki Luts.

"Kui arvatakse, et asi jääb raha taha, siis finantsiliselt me suutsime hakkama saada. Kõige keerulisem oli korralike ja heade ehitajate leidmine. Aga nagu me täna näeme, siis on veel Eestis häid ehitajaid, väga häid ehitajaid, kes saavad suurepäraselt aru, mida tellija soovib ja millal ta seda soovib, ning me oleme rahul," lisas ta.