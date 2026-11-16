Tänavu on Eesti ja Vene piiri ületatud 760 000 korral

Alates suurema sõja algusest on piiriliiklus Eesti ja Venemaa vahel olnud languses. Veel aastal 2023 ületati piiri 1,8 miljonit korda, aasta hiljem 1,6, eelmisel aastal 1,1 miljonit korda ja tänavu on piiriületusi olnud vaid 760 000.

See pole mitte inimeste arv, vaid sisse ja välja liikumiste arv kokku. Need numbrid on aga üsna tagasihoidlikud, kui meenutada suurema sõja ja koroonakriisi eelset aega - siis jäid aastased piiriületused nelja kuni viie miljoni juurde.

Enam kui pool piiriliiklusest käib Narva kaudu. Tänavu on seal kirja pandud 447 000 piiriületajat. Luhamaa ja Koidula piiripunktide osakaal on tunduvalt väiksem.

Peamiselt ületavad piiri Venemaa kodanikud, kes moodustavad peaaegu poole.

Veerandi moodustavad Eesti kodanikud, aga üksjagu on ka soomlasi, määratlemata kodakondsusega piiriületajaid ja Läti kodanikke.