Demokraatlikus ühiskonnas inimeste magamistoas toimuv üldjuhul riiki ja valitsust ei huvita ning ainsana tunneb selle valdkonna vastu huvi kõmuajakirjandus. Teisiti on siis, kui magamistoas juhtunu otseselt riigi julgeolekut ohustama hakkab, mis paraku Nvidia asutaja ja kauaaegse juhi Jensen Huangiga juhtuski.

Nagu praeguseks selgunud, oli tal abieluväliseid suhteid õige mitu, kuid julgeoleasutuste huviorbiiti sattus neist muidugi suhe Singapuri tehnoloogiaettevõtte Megaspeed tegevjuhi Alice Huangiga. Alice, kes Jenseniga sama perekonnanime kannab täiesti juhuslikult, on tegelikult üsna tehnikakauge inimene. Ta alustas oma karjääri hoopis Hiina kesktelevisioonis toimetajana, mis Hiina oludes tähendab mitte ajakirjanikku, vaid propagandatöötajat.

Hiljem siirdus ta Hongkongi, kus temast sai tuntud äritegelase Kang Wei elukaaslane ning sealtkaudu olid tema ees kõik teed lahti. Kuidas kaks Huangi isekeskis tutvusid, polegi teada, kuid 2022. aastal, kui USA just puhkenud tehisarubuumi laineharjal Nvidia kiipide ekspordi Hiinasse ära keelas, olid nad juba tuttavad ning Alice Huang pani selle tutvuse enda ja Hiina tehisarutööstuse kasuks tööle.

Väidetavalt ongi Megaspeedi ainuke mõte graafikakiirendite ohutu ringiga Hiinasse smugeldamine. Tõenäoliselt on Alice Huang kogu selle aja olnud ka Hiina julgeolekuministeeriumi agent. Vastupidiselt levinud eksiarvamusele, siis USA julgeolekuasutustel selles osas täit kindlust veel ei ole.

"Teie väitel on justiitsministeerium kindlaks teinud, et Alice Huang on tõesti luuraja. Mina seda ei väida, keegi teine seda ka ei väida. Mina pole seda kindlasti öelnud ega ütle. Ma küll võin öelda, et justiitsministeerium on alustanud juurdlust ja uurib asja. Seega pole justiitsministeerium, mina ega ka FBI direktor Kash Patel mitte kuidagi järeldanud, et ta oli või ei olnud luuraja," sõnas justiitsminister Todd Blanche.

Alice Huangi eri firmade kaudu voolasid Hiina turule absoluutselt kõik need USA kiibimargid, mille Hiinasse eksportimise valitsus karmilt keelanud oli ning pideva voo tagas Jensen Huang isiklikult. Äri ei katkestanud isegi USA ja Singapuri algatatud juurdlus. Nõnda on Hiina peamine tehisaruprojekt Deepseek üles ehitatud valdavalt Nvidia kiipide peale. Alice Huang ei ole avalikkuse ette ilmunud juba möödunud sügisest ehk Singapuris alanud juurdlusest peale. Hiina valitsus peab kogu seda lihtsalt USA poliitikute ja valitsusametnike fantaasia viljaks.

"Oleme oma seisukoha nõndanimetatud Hiina spioonilugude osas selgelt välja öelnud. Hiina tehniline areng põhineb iseseisval arendustööl ja avatud koostööl. USA peaks lõpetama nende spioonilugude väljamõtlemise ja kasutamise tehnikablokaadi väljavabandamiseks," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning.

Jensen Huangile on juhtunu avalikuks tulek ülimalt valus hoop, sest oma ametikohtadest ilmajäämisega jäi ta sisuliselt ilma oma elutööst, sest ta on nii Nvidia asutaja kui ka selle kõigi tegutsemisaastate peamine ideedemootor. Ka firma jaoks ei ole tema asendamine lihtne.

"Minu arvates Nvidia turudomineerimine tõenäoliselt siiski jätkub. See oleneb aga järgmisest tegevjuhist, millises suunas nad oma tulevikustrateegiat täiustavad, sest ilmselgelt põhines nende praegune edu suuresti Jenseni ettenägelikkusel ja tema valmisolekul panustada varakult üsna keerulisele algatusele, toetades tehisaru masinõppe ja süvaõppe algusaegadel kogu südamest. Arvan, et sedasorti ettenägelikkust peab ilmutama ka uus juhtkond ja jälgin huviga, mis seal siis nüüd saama hakkab," lausus tehisarutööstuse analüüsifirma OMDIA juhtivanalüütik Viy Lian Su.

Alguse juurde tagasi tulles, Jensen Huang on avalikult tunnistanud ja kahetsenud, et ta oma abikaasat pettis. See avaldus oleks võinud aga rahuga kõmuajakirjanduse veergudele jääda, sest USA ja kogu läänemaailma julgeolekule tekitatud kahju sellega kuidagi parandada ei saa.